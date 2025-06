Ponad 6,5 mln Polaków już to zrobiło. Prosty sposób na ochronę przed wyłudzeniem kredytu i nie tylko

Numer PESEL zastrzegło do tej pory ponad 6,5 mln osób. To działanie prewencyjne, które ogranicza ryzyko m.in. wyłudzenia kredytu na skradzione dane - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji we wtorkowym komunikacie.