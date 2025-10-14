- Lista dni ustawowo wolnych od pracy – kiedy najlepiej zaplanować urlop?
Lista dni ustawowo wolnych od pracy – kiedy najlepiej zaplanować urlop?
Kwestia dni ustawowo wolnych od pracy jest uregulowana w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). To krótki akt prawny zawierający zamknięty katalog świąt:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja – Święto Państwowe
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- pierwszy dzień Zielonych Świątek
- Boże Ciało
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Nowością od 2025 r. jest Wigilia Bożego Narodzenia, która – po burzliwej dyskusji w Sejmie – została wpisana do katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy. Dzięki temu Polacy zyskali dodatkowy dzień odpoczynku w grudniu.
Czy za święto przypadające w sobotę przysługuje dzień wolny od pracy?
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:
„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”
W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę – a więc w dzień, który dla wielu pracowników i tak jest wolny – pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.
Czy dzień wolny od pracy może wypadać wcześniej niż samo święto?
Termin udzielenia dnia wolnego zależy od przyjętego w zakładzie okresu rozliczeniowego:
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – wolne trzeba udzielić w tym samym miesiącu, w którym wypada święto, czyli w listopadzie,
- w dłuższym okresie rozliczeniowym – np. kwartalnym czy rocznym – pracodawca ma większą swobodę. W takim przypadku dzień wolny za 1 listopada może zostać wyznaczony już w piątek 31 października.
Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który określa termin w regulaminie pracy, zarządzeniu albo harmonogramie. Coraz częściej stosuje się też rozwiązanie pozwalające pracownikom wybrać jeden z kilku proponowanych dni – co zwykle okazuje się korzystne dla obu stron.
Pracodawca nie zgodził się na urlop? Konsekwencje dla pracodawcy niewyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
Brak wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy:
„Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”
Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości. Dlatego dla pracodawców bezpieczniej jest odpowiednio wcześnie zaplanować dodatkowy dzień wolny – brak takiej decyzji może skończyć się dotkliwą karą finansową.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025 poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277)