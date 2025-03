Podaję wartości w dolarach pół żartem, pół serio, jako że rośnie w naszym kraju odsetek zwolenników uczynienia z Polski 51. stanu USA – przed Kanadą, Grenlandią, Panamą i strach się bać czym jeszcze. Zabiegi prezydenta Donalda Trumpa w tym kierunku (oraz na innych – nomen omen - frontach) doprowadziły do poważnego osłabienia dolara do euro i złotego, więc zarabiamy, ile zarabiamy… No, właśnie – ile dokładnie?

Reklama

Mediana vs przeciętna: Różnica maleje? Zależy komu

GUS opublikował właśnie najnowszy „Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej” - za wrzesień 2024 r., bo dane spływają z poślizgiem, a ich rzetelne opracowanie wymaga czasu. Zaletą tych zestawień jest to, że pojawiają się dwa razy w roku i zawierają coś, co interesuje wszystkich miłośników statystyki, a jeszcze bardziej – jej wrogów: medianę wynagrodzeń dla różnych sektorów gospodarki i grup pracowników.

Ilekroć posłużę się w jakimś tekście wartością przeciętną, momentalnie zbieram miliony wściekle krytycznych uwag i komentarzy w stylu „Eeeee tam, te dane są niewiarygodne, bo pan i jego pies mają przeciętne po trzy nogi”; „średnia nie jest nic warta, tylko mediana zawiera ziarno prawdy”.

Podważanie oficjalnych statystyk to, oczywiście, bzdura wynikająca z ignorancji (takie statystyczne płaskoziemstwo i antyszczepionkowstwo), ale bzdura powtórzona miliard razy zyskuje wśród ludu, nawet tego specjalistyczno-menedżerskiego, walor prawdy objawionej, więc… nawet GUS przestał się z tym kopać i zaczął regularnie publikować zarówno wartości przeciętne, jak i mediany. Najnowsza publikacja pozwala dzięki temu poczynić wiele arcyciekawych obserwacji.

Dla porządku przypominam, że mediana płac oznacza, iż połowie zatrudnionych w danej populacji (lub grupie) zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

Jak wynika z raportów z lat poprzednich, różnica między przeciętną płacą a medianą płac wynosiła dotąd w Polsce ok. 20 proc. W najnowszym raporcie jest mniejsza: we wrześniu 2024 r. przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 8 075 zł z groszami, a mediana 6 683 zł z groszami. W efekcie – cytuję – „mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była niższa o 17,2 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto”. Jest to jednak nadal – jakże znienawidzona przez lud – wartość uśredniona dla wszystkich grup społecznych i zawodowych. Przyjrzyjmy się więc poszczególnym podgrupom.

Pisaliśmy w środę w tekście „Prawdziwe zarobki Polaków. GUS podał nowe dane”, że:

mediana dla mężczyzn wyniosła ponad 6 900 zł i była o ponad 420 zł wyższa niż dla kobiet

najwyższa wartość mediany – ponad 6 952 zł – została odnotowana w przedziale wiekowym 35-44 lata (w kolejnym 45-54 lata jest o kilkadziesiąt złotych mniejsza), a najniższa – 5 405 zł – w przedziale najmłodszym, do 24 lat

najwięcej zarabiali pracownicy wielkich firm zatrudniających od 1000 osób wzwyż – mediana wyniosła tu aż 7 880 zł z groszami; na przeciwległym biegunie sią mikrofirmy zatrudniające do 5 pracowników – tu mediana wyniosła 4300 zł, co oznacza, że połowa ludzi dostawała płacę minimalną lub mniej.

Przepaść między firmami zatrudniającymi „do 9 osób” i „od 10 osób wzwyż” jest przeogromna: mediana dla pierwszych (jednakowa dla kobiet i mężczyzn) wyniosła 4 300 zł, a dla drugich – 7 056 zł brutto (u mężczyzn było to 7 404 zł, zaś u kobiet 6 748 zł).

Ranking nierówności płac 2025

Postanowiłem pójść o kilka kroków dalej i w oparciu o najnowsze dane GUS sprawdzić, w którym sektorze gospodarki występuje największa różnica między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą – sugerująca największe rozwarstwienie (nierówność) płac. Sami zobaczcie, jaką część przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach PKD stanowi mediana (na czele listy są branże charakteryzujące się zapewne największą nierównością i rozwarstwieniem wynagrodzeń, a na końcu – najbardziej równe):

Budownictwo – 67,8 proc.

Administrowanie i działalność wspierająca – 74 proc.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 75,6 proc.

Pozostała działalność usługowa – 77,3 proc.

Handel; naprawa pojazdów samochodowych – 77,6 proc.

Zakwaterowanie i gastronomia – 78,4 proc.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 79, proc.

Informacja i komunikacja – 79,4 proc.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 80,5 proc.

Obsługa rynku nieruchomości – 82 proc.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 84 proc.

Przetwórstwo przemysłowe – 84,9 proc.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 86,8 proc.

Transport i gospodarka magazynowa – 88,2 proc.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 89,2 proc.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 89,5 proc.

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - 91,2 proc.

Górnictwo i wydobywanie – 91,5 proc.

Edukacja – 91,7 proc.

Jak widać, zdecydowanie największe nierówności płacowe występują w budownictwie: mediana wyniosła tu we wrześniu 2024 r. zaledwie 4 600 zł brutto, a więc niewiele więcej niż ówczesna płaca minimalna (4 300 zł). Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sięgnęło 6 786 zł i było zdecydowanie wyższe niż np. w zakwaterowaniu i gastronomii – przy bardzo zbliżonej medianie.

Na duże rozwarstwienie płac wskazują też dane o wynagrodzeniach w administrowaniu i działalności wspierającej oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Najbardziej wyrównane płace GUS odnotował natomiast w edukacji, górnictwie oraz wodociągach i oczyszczalniach ścieków: mediana różni się tu od przeciętnej pensji o mniej niż 9 proc., co sugeruje mniejsze rozwarstwienie.

W rankingu przeciętnych płac czoło listy prezentuje się następująco:

Informacja i komunikacja – 13 323 zł

Górnictwo i wydobywanie – 12 232 zł

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 11 375 zł,

a na samym dole listy jest zakwaterowanie i gastronomia z kwotą 5 579 zł za administrowaniem i działalnością wspierającą (6 542 zł).

W rankingu mediany płac wygląda to inaczej. Czołówkę tworzą:

Górnictwo i wydobywanie – 11 190 zł

Informacja i komunikacja – 10 575 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 9 244 zł.

Na samym dole listy jest znowu zakwaterowanie i gastronomia z kwotą 4 374 zł za budownictwem (4 600 zł).

Kobiety w niemal wszystkich branżach zarabiały we wrześniu 2024 r. znacznie mniej od mężczyzn. W silnie sfeminizowanej i (jako się rzekło) relatywnie mało rozwarstwionej edukacji różnica w medianie wynosi aż 370 zł na korzyść panów. W równie zdominowanej przez kobiety opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – blisko 400 zł, w administracji publicznej – ponad 500 zł, w transporcie ponad 600 zł. W przetwórstwie przemysłowym jest to już 1 100 zł, w informacji i komunikacji – ponad 2 800 zł, a w finansach i ubezpieczeniach – ponad 3 100 zł.

Panie miażdżą natomiast panów swymi zarobkami w budownictwie – ich mediana przekracza 6 000 zł wobec 4 442 zł u mężczyzn; wynika to z pełnionych funkcji – kobiety są kierowniczkami budów i pełnią wiele innych ról menedżerskich. Przewaga kobiet ujawniła się także w administrowaniu i działalności wspierającej. Dużą równość płac niezależnie od płci widać natomiast w zakwaterowaniu i gastronomii oraz w obsłudze rynku nieruchomości.

Ranking zarobków w gminach w Polsce

Najwyższą medianę płac (brutto w złotych) we wrześniu 2024 r. GUS odnotował w gminach:

Jerzmanowa – 9 325

Warszawa - 8 840

Podkowa Leśna – 8 811

Lubin - 8 631

Michałowice – 8 601

Stare Babice – 8 552

Zielonki – 8 379

Bogatynia - 8358

Jabłonna – 8 257

Ornontowice - 8 246

Łomianki – 8 200

Czernica – 8 172

Piaseczno – 8 160

Lesznowola – 8 155

Rudna - 8 038

Dopiewo - 8 000

Kobierzyce – 7 990

Długołęka – 7 990

Kraków - 7983

Nieporęt – 7 953

Głogów – 7 950

Dobra (Szczecińska) – 7 945

Polkowice - 7 942

Ożarów Mazowiecki – 7 935

Brwinów - 7 922

Radwanice – 7 907

Nadarzyn – 7 894

Osielsko – 7 853

Józefów – 7 847

Siechnice – 7 824

Wrocław – 7 824

Kosakowo – 7 824

Suchy Las – 7 822

Pawłowice – 7 806

Wielka Wieś – 7 804

Kobyłka – 7 804

Lubin – 7 800

Głogów – 7 795

Marki – 7 791

Wyry – 7 771

Ząbki – 7 768

Wieliszew – 7 755

Gierałtowice – 7 753

Słupno - 7 752

Konstancin-Jeziorna – 7 728

Pilchowice – 7 718

Komorniki – 7 700

Gdańsk – 7 700

Od ponad 5 lat Kraków króluje w rankingach płac uwzględniających przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ale na liście opartej na medianach zamyka drugą dziesiątkę, co oznacza, ze płace są tam bardziej rozwarstwione niż np. w zajmującej drugie miejsce Warszawie. Bardziej zróżnicowane niż w stolicy są także płace we Wrocławiu i Gdańsku.

Najniższą medianę płac (brutto w złotych) w kraju we wrześniu 2024 r. GUS odnotował w gminach:

Szaflary – 4 818

Czajków – 4 854

Biały Dunajec – 4 967

Spytkowice – 4 980

Łęka Opatowska – 5 000

Jodłownik – 5 069

Kraszewice – 5 074

Kozłowo – 5 074

Niedźwiedź – 5 086

Klukowo – 5 098

Biedni i bogaci: w którym jesteś decylu?

Analitycy GUS dzielą też populację w Polsce na 9 decyli, czyli podgrup zarobkowych. W pierwszym decylu, obejmującym 10 proc. najmniej zarabiających, najwyższe wynagrodzenie wyniosło 4 300 zł brutto, natomiast w ostatnim, obejmującym 10 proc. najlepiej zarabiających – najniższe wynagrodzenie wyniosło 12 658 zł z groszami. Co istotne – w pierwszej grupie GUS nie odnotował żadnej różnicy między kobietami a mężczyznami, natomiast w ostatniej, najbogatszej, ta różnica okazała się być bardzo duża: mężczyźni zarabiali od 13 632 zł wzwyż, natomiast kobiety – od 11 730 zł wzwyż, czyli o ponad 1 900 zł mniej…

Relatywnie mała, bo zaledwie kilkudziesięciozłotowa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wystąpiła też w trzecim decylu (w okolicach 5,3 tys. zł brutto), natomiast w kolejnych decylach rosła ona do kilkuset złotych.

Przy tym, co ciekawe, w przedziałach wiekowych 55-64 lata oraz powyżej 65 lat kobiety mają medianę płac wyraźnie wyższą od mężczyzn - przede wszystkim dlatego, że pracują tylko te, które naprawdę chcą, a więc zajmujące relatywnie wysokie stanowiska lub pełniące istotne, dobrze wynagradzane role, a większość mężczyzn do 65 roku zasuwa. O ile starczy tchu, bo tak wynika z ustawy o wieku emerytalnym.