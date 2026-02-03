Urząd Miejski w Płocku informuje, żetesty syren alarmowych odbędą się w środę, 4 lutego, w godzinach od 11:00 do 13:00. W tym czasie emitowane będą sygnały akustyczne alarmu ćwiczebnego, które pozwolą na sprawdzenie sprawności miejskiego systemu ostrzegania oraz gotowości służb odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Syreny alarmowe zawyją w całym regionie. WBiZK wydał komunikat

Z komunikatu wynika, że podczas ćwiczeń uruchamiane będą syreny emitujące dźwięk ciągły trwający jedną minutę. Taki sygnał jest jednoznacznie określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych jako alarm ćwiczebny.

"Emitowane będą sygnały akustyczne alarmu ćwiczebnego, tj. dźwięk ciągły syren trwający jedną minutę. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami alarm dla ludności cywilnej to modulowany dźwięk syren trwający trzy minuty" – informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W całym regionie zawyją syreny alarmowe. To tylko ćwiczenia

Urzędnicy zwracają uwagę, że regularne testy systemów alarmowych są niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki nim możliwe jest nie tylko sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń, ale również przypomnienie mieszkańcom, jak rozróżniać sygnały alarmowe i jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Władze apelują o zachowanie spokoju oraz o przekazanie informacji o planowanych ćwiczeniach osobom starszym, dzieciom oraz wszystkim, którzy mogą nie być świadomi celu uruchomienia syren. Władze podkreślają, że w trakcie testów nie są przewidywane żadne działania wymagające interwencji mieszkańców.