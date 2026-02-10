Hakerzy zaatakowali 30 obiektów. Wojna hybrydowa wkracza w nową fazę

29 grudnia 2025 roku, w samym środku zimowego mrozu i noworocznych przygotowań, Polska była o krok od energetycznej katastrofy. To nie była kolejna prowokacja ani incydent na granicy sabotażu. Tym razem celem stał się sam kręgosłup bezpieczeństwa państwa.

Reklama

Zmasowany cyberatak objął 30 obiektów energetycznych, uderzając w elektrociepłownie oraz systemy zarządzające zieloną energią, która dostarcza już 29 procent mocy w krajowej sieci. Eksperci firmy Dragos ostrzegają, że napastnicy przejęli kontrolę nad technologią operacyjną (OT), powodując fizyczne zniszczenia sprzętu niemożliwe do naprawy.

Blackout, który w środku mroźnej nocy mógł pozbawić prądu i ogrzewania blisko pół miliona osób, udało się powstrzymać w ostatniej chwili. Jedno jednak stało się jasne: rosyjska wojna hybrydowa wkroczyła w nową, znacznie brutalniejszą fazę – a Polska znalazła się na jej pierwszej linii.

To eskalacja kampanii cybernetycznej

"The Economist" zaznacza, że atak na polską sieć energetyczną oznacza istotną eskalację rosyjskiej kampanii cybernetycznej w Europie. "Hakerzy powiązani z Kremlem od lat włamują się do europejskich sieci komputerowych, by kraść tajemnice i sondować infrastrukturę pod kątem słabych punktów. Znacznie dalej posunęli się w Ukrainie, przeprowadzając w 2015 i 2016 roku śmiałe ataki na tamtejszą sieć energetyczną. Poza Ukrainą działali jednak dotąd ostrożniej" – zauważa tygodnik.

Teraz to się zmienia. Rosyjscy hakerzy coraz częściej uderzają nie tylko w cele militarne, lecz także w infrastrukturę cywilną, niemającą bezpośredniego związku z wojną. W zeszłym roku uderzyli również w Norwegii, atakując zaporę w południowo-zachodniej części kraju i powodując niekontrolowany przepływ wody przez cztery godziny.

To nie GRU? Obudził się Berserk Bear

Jak pisze brytyjski tygodnik, atak na polską infrastrukturę przeprowadzili najpewniej nie hakerzy z Sandworma (pol. czerw pustyni – stworzenie z uniwersum „Diuny”), czyli jednostki rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, lecz ich odpowiednicy z Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), znani jako Berserk Bear.

Według ekspertów różnica pomiędzy tymi grupami jest istotna. Sandworm znany jest z ordynarnego cybersabotażu – działa niemal otwarcie i agresywnie, przedkładając chaos nad dyskrecję. Berserk Bear natomiast przez lata funkcjonował inaczej: ostrożnie i po cichu, koncentrując się głównie na wykradaniu informacji.

– Nigdy nie wykazywali realnej intencji zakłócania działania systemów. Raczej instalowali się w sieciach i czekali na rozkaz. To pierwszy raz od 12 lat, gdy po okresie ukrytej obecności faktycznie przeszli do działania – powiedział "The Economistowi" John Hultquist, główny analityk Google Threat Intelligence Group.

Zdaniem eksperta cyberataki na infrastrukturę krytyczną w Europie będą się powtarzać – hakerzy z Berserk Bear są w nich szczególnie wprawieni.

– Regularnie znikają, a gdy wracają, są zwykle technicznie przeorganizowani. Nie byliśmy w stanie namierzyć ich we wszystkich miejscach, które obrali za cel. To aktorzy o wieloletnim doświadczeniu w atakach na infrastrukturę krytyczną, "wchodzą" przez "furtki", o których istnieniu nawet nie wiemy – podsumował Hultquist.