Polska zbuduje nowoczesną barierę elektroniczną na granicy z Ukrainą, aby wzmocnić bezpieczeństwo i zwalczać zagrożenia związane z nielegalną migracją. Projekt obejmie teren kontrolowany przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, a proces wyboru wykonawców już ruszył – podaje RMF FM.

Polska buduję ultranowoczesną barierę. Granica z Ukrainą stanie się bezpieczna

Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii monitoringu. W jego ramach zostaną zainstalowane podziemne kable wykrywające drgania sejsmiczne, a także światłowody do transmisji danych i kable zasilające. Na powierzchni pojawią się słupy z kamerami dziennymi i termowizyjnymi, które będą prowadzić całodobową obserwację terenu. Zebrane dane trafią do centrum nadzoru w komendzie oddziału.

Tam będą analizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, co ma umożliwić szybką reakcję na próby nielegalnego przekroczenia granicy oraz inne potencjalne zagrożenia. System ma działać w sposób ciągły i zapewniać bieżący podgląd sytuacji na całym objętym odcinku. Rozwiązanie to ma zwiększyć skuteczność działań służb i poprawić kontrolę nad granicą.

450 milionów złotych na zaporę. Skąd Polska weźmie pieniądze na inwestycję?

Szacowany koszt inwestycji wynosi około 450 milionów złotych. Finansowanie ma pochodzić z kilku źródeł, w tym z unijnego programu SAFE. Jego wdrożenie napotkało jednak przeszkody związane z prezydenckim wetem. Obecnie prowadzone są konsultacje w sprawie pozyskania brakujących środków oraz ustalenia ostatecznego modelu finansowania.

Negocjowane są także terminy rozpoczęcia prac, które będą uzależnione od wyboru wykonawców i dostępności pieniędzy. Zainteresowanie przetargiem jest duże, jednak ostateczne decyzje będą zależeć od spełnienia wymogów technologicznych oraz zapewnienia pełnego finansowania. Przetarg przewiduje również możliwość jego unieważnienia w przypadku niespełnienia tych warunków.

Budowa bariery ma charakter prewencyjny i strategiczny. Sytuacja za wschodnią granicą Polski pozostaje dynamiczna, a dodatkowym wyzwaniem są działania grup przestępczych i rosnąca liczba aktów dywersji. Nowy system ma zwiększyć skuteczność wykrywania zagrożeń oraz szybkość reakcji służb. Ma także pomóc w ograniczaniu nielegalnych szlaków migracyjnych i przemytniczych.