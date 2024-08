Nowe F-35 do modernizacji

Reklama

„Uzgodniliśmy (takie) warunki i zasady z Lockheed Martin” – powiedziało biuro programu w oświadczeniu dla Bloomberg News w czwartek. „Wstrzymana jest wypłata około 5 milionów dolarów za samolot. Płatność będzie uiszczona w miarę instalowania (nowych) zdolności bojowych”. Ani Lockheed, ani Pentagon nie ujawniły, ile samolotów podlega wstrzymaniu.

Maszyny gotowe do startu

Reklama

Lockheed szacuje, że dostarczy od 75 do 110 samolotów do 31 grudnia. Jednak Pentagon twierdzi, że kwota 5 milionów dolarów na samolot nie zostanie wypłacona, dopóki oczekiwane modernizacje nie będą zainstalowane.

Informacja o wstrzymanych płatnościach

W złożonym we wtorek przed amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) dokumencie Lockheed poinformował, że Pentagon wstrzymuje część płatności za dostawę samolotów, dopóki pełna, ulepszona zdolność bojowa sprzętu i oprogramowania, znana jako TR-3, nie zostanie zaakceptowana i dostarczona. Jednak wykonawca jak i Pentagon nie określili, jaka jest stawka dla każdego z myśliwców.

Lockheed poinformował w swoim zgłoszeniu, że „inwestuje znaczne środki w laboratoria rozwojowe i infrastrukturę cyfrową”.

Szkolenie pilotów priorytetem

Departament Obrony zdecydował w lipcu, że dostawy myśliwców mogą zostać wznowione po rocznej przerwie, a ulepszenia zostaną wprowadzone później, co pozwoli pilotom rozpocząć szkolenie na F-35. Do 19 sierpnia dostarczonych zostało osiemnaście sztuk myśliwców. Lockheed i Pentagon nie chcą ujawnić liczby niedostarczonych samolotów zaparkowanych w zakładach wykonawcy w Fort Worth w Teksasie, powołując się na względy bezpieczeństwa.

Sabak: Problemy Lockheeda nie opóźnią dostaw F-35 dla Polski

Problemy z oprogramowaniem TR3 (Technology Refresh 3) Block 4, czyli najnowszej wersji produkowanej dla F-35 nie wpłyną na dostawy polskich samolotów. Polska kupuje maszyny nie bezpośrednio od producenta, koncernu Lockheed Martin, ale za pośrednictwem rządu USA w ramach systemu Foreign Military Sale, mówi Juliusz Sabak, ekspert do spraw lotnictwa wojskowego z portalobronny.pl. Inaczej mówiąc polskie F-35A Husarz kupujemy od producenta, ale dostarczają je Amerykańskie Siły Powietrzne.

F-35 Husarz ma być zgodny ze specyfikacją

US Air Force odpowiadają za dostarczenie Polsce samolotów zgodnych ze specyfikacją. Należy też pamiętać, że F-35 przylecą do Polski dopiero w 2026 roku. Wcześniej sześć maszyn będzie dostarczanych do bazy lotniczej w USA, gdzie będą się na nich szkolić polscy piloci i mechanicy. Do czasu, gdy F-35A Husarz będą służyć do czegoś więcej niż szkolenie, problemy z oprogramowaniem Block 4 zostaną z pewnością rozwiązane, dodaje Sabak.

Tu należy też zaznaczyć, że chodzi jedynie o oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie kolejnych typów uzbrojenia i możliwości np. nowszej wersji radaru i innych systemów pokładowych. Polskie samoloty F-35 mają już zainstalowane najnowsze dostępne radary i inne systemy, natomiast ich pełna zdolność do działania nie jest istotna w fazie szkolenia pilotów, które będzie przez najbliższe dwa lata prowadzone na tych samolotach.