Dumny kraj wkurzył Rosjan. Uwiera ich jedna baza NATO

Rosjanom bardzo nie spodobały się plany powołania do życia nowej bazy NATO i to zaledwie 300 kilometrów od Sankt Petersburga. Groźnie pomrukują w stronę kraju, który się na to odważył, skarżą się, że przecież „nikomu nie zagrażają” i zapowiadają, że nie zostawią tego bez odpowiedzi.