Strategia migracyjna przyjęta przez rząd. Oto główne założenia

Zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl, podporządkowanie kwestii migracyjnych bezpieczeństwu państwa, zatrzymanie nielegalnej migracji na wschodniej granicy - to niektóre elementy przyjętej we wtorek przez rząd strategii migracyjnej Polski.