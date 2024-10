Groźna twierdza czeka na Rosjan. Dwie brygady gotowe do śmiertelnej walki

Ukraińska obrona ugina się, a Rosjanie zaliczają na froncie kolejny sukces, nieubłaganie zbliżając się do twierdzy, która od wielu już miesięcy szykuje się do obrony. Bitwa o Pokrowsk wkracza w gorącą fazę. I gdy Rosjanie wręcz pieją z radości, informując o swych sukcesach, generał Waldemar Skrzypczak ocenia, co tak naprawdę się dzieje, że Ukraińcy muszą oddawać kolejne miejscowości.