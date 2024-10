Polski satelita na orbicie

"Uznajemy również, jak ważna jest łączność satelitarna, to ważne, żeby państwo umiało sobie wyobrazić, jak funkcjonować w nowoczesnym państwie bez własnego satelity, dlatego będziemy pracowali nad wystrzeleniem na orbitę polskiego satelity komunikacyjnego. Bez tego bezpieczeństwo państwa, szczególnie w czasie wojny, jest niemożliwe" - powiedział Gawkowski podczas prezentacji strategii.

"Wiele z państwa pomyśli teraz, że to jest marzenie. Nie, to jest odpowiedzialność za to, że będziemy widzieli, co się dzieje na Ukrainie, bez własnego satelity odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za stałą możliwą łączność i w czasie pokoju, i w czasie wojny jest po prostu niemożliwa" - dodał wicepremier.

Gawkowski: To początek drogi

Gawkowski podkreślił, że traktuje dzisiejszą prezentację strategii jako początek drogi.

"Następnie przez miesiące będziemy ją konsultowali i chcemy, żeby w 2025 roku została przedstawiona Radzie Ministrów" - zapowiedział wicepremier.

