Dostawa Homarów przed terminem

Jak poinformował Kosiniak-Kamysz, zanim dostarczone moduły trafią do jednostek Wojska Polskiego, zostaną one zintegrowane z podwoziem Jelcza w Hucie Stalowa Wola. "To kolejna dostawa wykonana przed założonym terminem" - dodał.

Program Homar-K

Homar-K to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych polskiej artylerii - są to zakupione w Korei Południowej wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo, montowane na polskich ciężarówkach Jelcza; łącznie zamówiono 290 wyrzutni, z których kilkadziesiąt już jest wdrażanych do służby w jednostkach artylerii rakietowej Wojska Polskiego.

Homar-K to konstrukcje podobne do amerykańskich wyrzutni HIMARS, z sukcesami wykorzystywane przez broniących się przed Rosją Ukraińców. Podobnie jak HIMARSy, Homary-K mogą strzelać różnymi typami rakiet, w tym rakietami balistycznymi o zasięgu nawet ok. 300 km.

Umowa na 3,55 mld zł

W listopadzie 2022 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę o wartości 3,55 mld dolarów z koreańskim koncernem Hanwha Aerospace na dostawę 218 wyrzutni z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. Łącznie Wojsko Polskie ma otrzymać 288 wyrzutni; dostawy mają potrwać do 2027 roku. Ponadto dostarczone mają zostać dwie dodatkowe wyrzutnie na użytek szkoleniowy.(PAP)