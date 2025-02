Kilkanaście dni dzieli nas od 3. rocznicy rosyjskiego ataku na Ukrainę, a w tym stosunkowo niedługim czasie wojna zmieniła się nie do poznania. Gdy na jej początku oglądać mogliśmy prące do przodu pancerne kolumny, teraz czołgi muszą kryć się przed wszechobecnymi dronami. Jednak i ta broń znajduje powoli godnego pogromcę.

Reklama

Laser niszczy rosyjski sprzęt

A jest nim laser, którego posiadaniem pochwalił się ostatnio pułkownik Wadim Suchariewski, dowódca ukraińskich Sił Bezzałogowych. W rozmowie z Radiem Svoboda, ukraiński wojskowy wyjawił, że nie jest to już broń przyszłości, rodem z książek science fiction, ale coś realnego, co już walczy na froncie.

„Powtórzę: technologie laserowe już teraz pozwalają na atakowanie pewnych celów na pewnych wysokościach” – powiedział Suchariewski.

Ta niby krótka wypowiedź potwierdza to, co już wcześniej podejrzewali obserwatorzy ukraińskiego pola walki, a mianowicie fakt, iż obrońcy wdrożyli do użytku technologię, o której wcześniej jedynie się mówiło. A jest nią ukraiński laser „Trójząb”, który miał być w stanie zestrzeliwać obiekty latające nawet na wysokości 2 kilometrów. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku ten sam dowódca zastrzegał, że broń ta jest obecnie na etapie rozbudowy, chwaląc się jednocześnie, że „Ukraina jest piątym krajem, który posiada taki laser”.

Broń science fiction zmienia pole walki

Zachodni specjaliści, przyglądając się zapowiedziom ukraińskiego dowódcy oraz przeciekom z mediów społecznościowych nie mają złudzeń, że wojna spowodowała znaczące przyspieszenie prac nad tego rodzaju bronią. Ukraina bowiem, musząca zmagać się z tysiącami rosyjskich dronów, które widzą wszystko i atakują znienacka, nie miała czasu na długie zastanawianie się i nawet eksperymentalną broń musiała wdrożyć do powszechnego użytku. A to znów zmieni realia powietrznej wojny.

„Technologia laserowa wyłania się jako potencjalny czynnik zmieniający zasady gry w tej dziedzinie, oferujący opłacalny i precyzyjny sposób neutralizacji zagrożeń powietrznych(…). Choć ostateczny wpływ ukraińskiego programu broni laserowej dopiero się okaże, jego pomyślna integracja z operacjami obronnymi może stanowić precedens dla przyszłych zastosowań wojskowych systemów energii kierowanej” – oceniają ukraiński program laserowy specjaliści z Defence Blog.