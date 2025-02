Czołgi K2 Czarna Pantera czeka mocny test

W czwartek 27 lutego 2025 rok służba prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowała o nowych wyzwaniach, przed którymi staną żołnierze z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Jak czytamy w komunikacie, nowe czołgi K2 Czarna Pantera ruszają na pierwszy mocny test na poligonie. Marzec w Orzyszu (gdzie znajduje się główny poligon 16. Dywizji Zmechanizowanej) upłynie właśnie pod znakiem dostarczonych czołgów z Korei Południowej.

Dzień później, w piątek 28 lutego 2025 roku Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o kolejnym kamieniu milowym w programie czołgu K2 Czarna Pantera. Pierwsze strzelanie w ramach specjalistycznego kursu dla załóg K2 przejść mieli czołgiści z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Czarne Pantery to doskonała mobilność, potężne uzbrojenie oraz zaawansowane systemy elektroniczne, które zapewniają wysoką precyzję i efektywność na polu walki — czytamy w komunikacie DGRSZ.

Z udostępnionych przez wojsko zdjęć wynika, że czołgiści z 15. Brygady Zmechanizowanej szkolili się na maszynach udostępnionych im przez 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, a dokładniej batalion czołgów z Morąga.

K2 w Wojsku Polskim

26 sierpnia 2022 roku Polska podpisała umowę wykonawczą na pierwsze 180 czołgów K2 Czarna Pantera. Za kwotę 3,37 mld dol. netto zamówiliśmy 180 maszyn w wariancie K2GF (czyli takim samym jak maszyny obecnie dostarczane do armii Korei Południowej). Dostawy przewidziano na lata 2022-2025. Pierwsze 10 sztuk dostarczono jeszcze tego samego roku. Do dziś liczba dostarczonych do Polski wozów wyniosła 98 sztuk. W tym roku oczekujemy jeszcze na 82 egzemplarze.

Pierwsze Czarne Pantery zawitały w 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej w batalionie czołgów w Morągu. To właśnie czołgiści z tej jednostki jako pierwsi nauczyli się ich obsługi. Kilka sztuk dostarczono także do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) w Poznaniu. Od zeszłego roku czołgi K2 trafiają również do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej (do batalionu czołgów w Braniewie). Maszyny tam zastępują przestarzałe PT-91 Twardy.

Szkolenie czołgistów z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej sugeruje, że to właśnie tam trafią kolejne wozy z tegorocznych dostaw. Będzie to więc trzeci przezbrojony w te maszyny batalion czołgów w Wojsku Polskim. Pierwsza umowa przewidywała sformowanie trzech batalionów czołgów (po 58 sztuk każdy) oraz wysłanie 6 dodatkowych K2 do CSWL w Poznaniu. Docelowo w CSWL znajdzie się 12 wozów.

Stanie się to po dokonaniu kolejnego zakupu. Umowa ramowa z 2022 roku przewidywała zakup nawet 1000 czołgów K2 w tym 820 w wariancie K2PL, a 180 K2GF. Pół tysiąca wozów powstać miałoby w naszym kraju. Gdyby udało się podpisać drugą umowę, to armia miałaby zagwarantowane dostawy dla 6 batalionów czołgów (przy założeniu 58 wozów w każdym) oraz 12 na cele szkoleniowe dla CSWL w Poznaniu. Przedłużające się negocjację pomiędzy polskim i koreańskim przemysłem opóźniają zawarcie umowy, której podpisanie miało nastąpić już w zeszłym roku.

Jaki jest czołg K2 Czarna Pantera?

Czołg K2 Czarna Pantera był oferowany naszej armii jeszcze przed wybuchem pełnoskalowego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wojna przyspieszyła proces modernizacji i doprowadziła do podpisania umowy ramowej opiewającej na 1000 wozów. K2 to z pewnością jeden z najlepszych czołgów na świecie. Koreańczycy pracowali nad jego rozwojem przez kilkanaście lat.

Załoga wozu liczy 3 osoby i są to kolejno: dowódca, kierowca i działonowy. Kierowca dysponuje zestawem trzech peryskopów, które uzupełnia kamera termowizyjna. Wóz słynie z zaawansowanego SKO (system kierowania ogniem), który umożliwia celne prowadzenia ognia nawet na większym dystansie. Czołg uzbrojony jest w gładkolufową armatę Hyundai WIA CN08 kal. 120 mm o długości lufy 55 kalibrów. Pozwala ona oddać od 10 do 15 strzałów na minutę.

K2 Czarna Pantera mierzy 8 metrów długości (nie licząc lufy, z którą wartość ta wzrasta do 10,8 metra), szerokość 3,6 metra i 2,4 metra wysokości. Czołg K2GF waży ok. 55 ton. Jest pod tym względem porównywalny do Leopardów 2A4 (54 tony) oraz lżejszy od Leopardów 2A5 i 2PL (ok. 60 ton), nie mówiąc już o M1A1FEP (61,3 tony) i M1A2SEPv3 (66,8 tony). Czołg może osiągać prędkość do 70 km/h (po drodze).