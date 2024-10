Czołgi K2 już w Poznaniu

Reklama

W środę 23 października 2024 roku, na social media Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań opublikowano nowe zdjęcia najnowszych czołgów K2. Oznacza to, że CSWL jest drugim, po Morągu, miejscem, gdzie stacjonują obecnie polskie czołgi K2. Z opublikowanych przez CSWL w Poznaniu zdjęć wynika, że trafiły tam przynajmniej trzy wozy.

Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, pan płk Rafał Matera, informował pod koniec września, że do CSWL trafiły pierwsze cztery sztuki K2. Docelowo w Centrum znaleźć ma się 12 pojazdów. Dzięki temu już wkrótce ma rozpocząć się szkolenie żołnierzy na czołgach K2. To bardzo ważne, ponieważ obecnie bazujemy na szkoleniach prowadzonych przez żołnierzy z Południowej Korei. Szkolenie żołnierzy i instruktorów siłami CSWL rozpocznie się w ostatnim kwartale tego roku, lub na początku 2025 roku.

Reklama

/> />

W centrum już znajdują się czołgi M1A2SEPv2 Abrams. Amerykanie wypożyczyli nam 28 sztuk, które służą do szkolenia polskich załóg na ten typ wozu. To właśnie tutaj mieści się słynna Abrams Academy. Dużą zaletą CSWL jest bliska odległość od poligonu w Biedrusku, gdzie żołnierze mogą w terenie sprawdzić nabyte w czasie szkolenia umiejętności.

CSWL przygotowuje się do szkolenia załóg czołgów K2

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Głównym zadaniem CSWL jest realizowanie procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy Wojsk Lądowych.

Ośrodek przygotowuje się obecnie do rozpoczęcia szkolenia pierwszych załóg na K2. Rozbudowywana jest baza sprzętowa, a szkolenie przechodzi kadra instruktorska. Nasi żołnierze wiedzę zdobywają od doświadczonych operatorów czołgów M1 Abrams oraz K2 Black Panter z USA i Korei Południowej.

/> />

Do Poznania trafić ma cała gama symulatorów – od najprostszych do najbardziej zaawansowanych. Umożliwią one realizację początkowego etapu szkolenia. Tymczasem na poligonie w Biedrusku trwają prace budowlane. Powstaje warty setki milionów kompleks szkoleniowy. Mowa o nowych garażach dla kilkudziesięciu czołgów o łącznej powierzchni kilkunastu tys. m². Budowane są także koszary, które początkowo pomieścić mają 250 osób, czy zaplecze obsługowo-remontowe. Zmodernizowana została również instalacja elektryczna.

Dostawy czołgów K2 i Abrams do Polski

Już niedługo to czołgi K2 i M1 Abrams będą stanowić kręgosłup polskich sił pancernych. Polska dotychczas zakupiła 366 Abramsów oraz 180 K2. Jeśli chodzi o K2, to umowę podpisano 26 sierpnia 2022 roku. Poprzedzona była ona umową ramową, która wspominała aż o 1000 sztukach tych wozów. Za pierwsze 180 egzemplarzy zapłacimy 3,37 mld dol. netto. Koncern Hyundai Rotem dostarczył do kraju już 62 wozy. Spośród nich 58 (czyli pełen batalion) trafiło do Morąga, gdzie mieści się batalion czołgów 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Pozostałe 4 sztuki zagościły w Poznaniu.

/> />

Wiemy, że przeszkolenie na czołgi K2 przechodzą obecnie czołgiści z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, więc to prawdopodobnie tam trafią następne czołgi. Umowa przewiduje dostarczenie do końca tego roku łącznie 84 sztuk, co oznacza, że czekają nas jeszcze dostawy 22 sztuk. Informację tę potwierdziły koreańskie media, które poinformowały, że planowane są jeszcze trzy dostawy tych maszyn. Pierwsza zawierać będzie 9 wozów, druga 6, a trzecia 7 czołgów.

Jeśli zaś chodzi o Abramsy, to w kraju znajduje się obecnie 28 wypożyczonych z USA M1A2SEPv2, które służą do szkolenia nowych załóg oraz 116 używanych M1A1FEP. Czołgi M1A1FEP zamówiliśmy 4 stycznia 2023 roku, a dotarły do nas w komplecie już w połowie tego roku. To używane maszyny, które półdarmo pozyskaliśmy z zasobów amerykańskich sił zbrojnych. W tym roku możliwa jest jeszcze dostawa pierwszych, z 250 zamówionych M1A2SEPv3. To najnowszy wariant legendarnego Abramsa. Za ćwierć tysiąca czołgów zapłacimy łącznie 4,75 mld dol. netto. Umowa pozwoli na przezbrojenie 4 batalionów oraz CSWL.

/> />

Abramsy trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej, gdzie służą już dziś M1A1FEP (w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej). Z kolei do 12. oraz 16. Dywizji Zmechanizowanej trafiać mają czołgi K2. 11. Dywizja Kawalerii Pancernej wyposażona będzie w Leopardy 2 (w wersji 2A5 oraz 2PL). Jak informuje MON, w tym roku podpisana ma być kolejne umowa na 180 czołgów K2. Tym razem czołgi mają reprezentować standard K2PL oraz częściowo zostaną wyprodukowane w kraju.