Jeszcze więcej czołgów K2 w tym roku

W środę 9 października 2024 roku, polskie media społecznościowe obiegł filmik koreańskich mediów, z którego dowiedzieliśmy się więcej nt. planowanych dostaw czołgów K2 (w wariancie GF) do Polski. W tym roku czekać nas mają jeszcze trzy dostawy czołgów. W pierwszej transzy dopłynąć do nas ma 9 wozów. W drugim transporcie do polskich portów przypłynie 6 maszyn. Z kolei w ostatniej planowanej dostawie dostarczone nam ma zostać 7 czołgów.

Biorąc pod uwagę fakt, że Amerykanie dostarczyli nam 116 czołgów M1A1FEP w czterech transportach (w tym aż 47 wozów w ostatniej, czerwcowej dostawie), dziwić mogą tak niewielkie transze koreańskiego sprzętu. Jak jednak można zauważyć, taka jest obecnie strategia koreańskich producentów. Sprzęt przypływa częściej, ale w mniejszej liczbie. Dotychczas miały miało miejsce już dziesięć dostaw czołgów K2. Pierwsze 10 wozów dotarło jeszcze w 2022 roku. W marcu 2023 roku pula K2 w Polsce wzrosła o 5, w maju o 7, a w czerwcu o 6 sztuk. Łącznie w latach 2022-2023 dostarczono w czterech transportach 28 wozów, czyli połowę etatowego batalionu czołgów w Wojsku Polskim.

Dostawy czołgów K2 znacznie przyspieszyły w 2024 roku. Pierwsze 3 wozy trafiły do Polski 11 marca, a cztery dni później dołączyły do nich kolejne 4 maszyny. Dwa dni później, 19 marca ich liczba czołgów K2 wzrosła o kolejne 11 sztuk. 23 sierpnia do kraju dotarło 5 wozów. Kolejne 5 K2 zawitało do Gdyni 11 września. Ostatnia dostawa, licząca 6 maszyn, miała miejsce 4 października 2024 roku. Łącznie dostarczono już 62 wozy. Do końca tego roku mamy posiadać już 84 K2.

Gdzie trafiły pierwsze czołgi K2? Wozy w pierwszej kolejności zaczęły trafiać do batalionu czołgów w Morągu, który podporządkowany jest pod 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną (16 Dywizja Zmechanizowana). Wiemy także, że przynajmniej 4 maszyny znajdują się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Docelowo w Morągu znajdzie się 58 czołgów, a w Poznaniu 12 maszyn. Oznacza to, że w tym roku pierwsze czołgi trafią do kolejnej brygady zmechanizowanej. Z mediów społecznościowych 9. Brygady Pancernej z Braniewa wiemy, że to właśnie czołgiści stamtąd przechodzą obecnie przeszkolenie na czołgach K2.

Pancerna pięść coraz nowocześniejsza, czyli dostawy K2, M1 oraz Leopardów 2PL

Czołgi K2 to jedynie jedna z wielu zmian, które zachodzą w Siłach Zbrojnych RP. Jeszcze kilka lat temu większość stanowiły czołgi rodziny T-72 oraz ich polska modyfikacja PT-91. Posiadaliśmy ponad 530 takich czołgów. Dodatkowo służyło w Polsce 105 czołgów Leopard 2A5 oraz 142 Leopard 2A4. Na wojnę wysłaliśmy większość czołgów T-72 oraz kilkadziesiąt PT-91 (czołgi widziane były m.in. w obwodzie kurskim). Na wschód oddaliśmy również 14 Leopardów 2A4.

Lukę trzeba szybko zapełnić. W tym celu w 2022 roku zakupiliśmy 250 czołgów M1A2SEPv3 z USA oraz 180 K2 z Korei. W 2023 roku udało nam się za półdarmo zakupić 116 używanych M1A1FEP po USMC. Dostawy można określić jako bardzo szybkie. W kraju jest już 116 M1A1FEP i 62 K2.

W tym roku dotrze do nas prawdopodobnie pierwszy transport M1A2SEPv3. Wiele wskazuje na to, że za 1,5 roku będziemy posiadać już 366 Abramsów i 180 K2. To jednak nie jest koniec planowanych zakupów. Podpisana w 2022 roku umowa ramowa wspominała o zakupie aż 1000 K2. Umowa wykonawcza na kolejne 180 sztuk ma zostać podpisana niebawem.

Planowane 6 batalionów czołgów z 18. Dywizji Zmechanizowanej zostanie przezbrojone w Abramsy. Dywizja rozmieszczona jest na naszej wschodniej granicy, głównie w czterech województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Leopardy służyć mają w czterech batalionach 11. Dywizji Kawalerii Pancernej (czyli w zachodniej części kraju). Do pozostałych dywizji trafiać będą czołgi K2 Black Panther. Prawdopodobnie PT-91 Twardy zostaną w Wojsku Polskim, jako jednostka OPFOR, czyli symulująca siły przeciwnika.