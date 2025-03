Podczas sobotniej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz przypomniał, że już teraz istnieje w Polsce dobrowolna służba wojskowa, a w 2024 r. w dobrowolnych szkoleniach wojskowych wzięło udział prawie 50 tys. żołnierzy. "Rok temu zwiększałem limity przyjęć do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zostawione po moich poprzednikach o około 14 tys." - zaznaczył minister obrony.

Kosiniak-Kamysz: Każdy obywatel będzie mógł znaleźć szkolenie

Zapewnił, że każdy obywatel będzie mógł znaleźć szkolenie przygotowujące do sytuacji kryzysowych albo zostać żołnierzem. Dodał, że chodzi m.in. o umiejętność udzielania pierwszej pomocy czy zachowania się w sytuacji kryzysowej.

Szef MON: To będą największe szkolenia w historii Polski

Według szefa MON, będą to "największe w historii Polski szkolenia, kursy, ćwiczenia i przygotowania do sytuacji kryzysowej". "Każdy będzie mógł, idąc jak po sznurku, znaleźć swoje miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa" - zapowiedział Kosiniak-Kamysz. "Pod koniec marca zaprezentujemy to Radzie Ministrów, a później publicznie będziemy prezentować" - przekazał minister obronny.

Dodał, że MON będzie rozwijać m.in. program "Edukacja z wojskiem" skierowany do uczniów szkół./