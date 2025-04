Potyczka miała miejsce na drodze wiodącej do osady Andrijiwka, położonej około 70 km na zachód do Doniecka, tuż za Kurachowym. Ukraińska armia nie podała jednak kiedy do niej doszło. Możemy przypuszcać, że zapewne w ostatnich dniach.

Ostrzelali Rosjan na drodze. Ukraińcy użyli amunicji kasetowej

Rosjanie sami prosili się o porażkę. Nacierali na pozycje Ukraińców w długiej kolumnie pojazdów pancernych. Najpierw spadły na nich pociski dobrze wstrzelonej artylerii wroga. Kolejne maszyny zaczęły płonąć. Potem momentalnie rozpętało się prawdziwe pandemonium. W szeregach żołnierzy Putina wybuchł chaos.

Piechota w panice rzuciła się do ucieczki. Pojedyncze pojazdy ratowały się jak mogły ze śmiertelnej pułapki. Cały czas Rosjan zasypywano gradem pocisków artyleryjskich i kasetowych, a także kierowano na nich drony-kamikadze. Wkrótce drogę pod Andrijiwką zaścielały tylko ciała zabitych Rosjan i wypalone wraki. Ich szturm zakończył się spektakularną klęską.

Według niepełnych danych Sztabu Generalnego SZU, w starciu poległo 18 Rosjan, a dalszych siedmiu zostało rannych. Do tego trafiono ogółem 12 pojazdów pancernych, z czego siedem całkowicie zniszczono.

Zidentyfikowano już 100 tys. zabitych rosyjskich żołnierzy

W ubiegłym tygodniu niezależny rosyjski serwis Mediazona podał, że zidentyfikowano już imiona i nazwiska przeszło 100 tys. żołnierzy armii Putina, którzy zginęli na froncie od początku inwazji na Ukrainę.

Serwis, w porozumieniu z rosyjską sekcją BBC i z pomocą wolontariuszy, zlicza zabitych rosyjskich wojskowych, wykorzystując otwarte źródła informacji jak m.in. nekrologi i wpisy w mediach społecznościowych.

Ponadto Mediazona, w oparciu m.in. o dane z rejestru spadkowego, szacuje liczbę wszystkich rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie od 2022 r. Według najnowszych danych liczba poległych może wynosić obecnie około 165 tys.