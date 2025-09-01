Ryzyko dla wojska

Według gazety w wypadku konfliktu stosowany dziś w Polsce system zaopatrywania wojska w paliwo szybko okaże się niewydolny. „DGP” podkreśla, że według Ośrodka Studiów Wschodnich „zaopatrywanie całego środkowoeuropejskiego teatru działań wyłącznie przy użyciu cystern kolejowych i drogowych mogłoby w krótkim czasie doprowadzić do ich deficytu”, negatywnie wpływałoby też na przepustowość dróg i linii kolejowych.

Reklama

Kiedy Polska zostanie włączona w system CEPS?

Gazeta wskazuje, że od 2014 r. trwają rozmowy o włączeniu Polski do wojskowego systemu przesyłu paliw CEPS. „Do dziś udało się opracować studium tej inwestycji, której koszt w skali Europy Wschodniej oszacowano na 21 mld euro. Nie wiadomo jednak, kto miałby ją sfinansować” - czytamy.

Jak podkreśla „DGP”, Polska oraz kraje naszego regionu chcą sięgnąć do wspólnego budżetu NATO oraz skorzystać z funduszy unijnych, ale na to nie chcą się zgodzić państwa południa Europy.