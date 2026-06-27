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Będzie dymisja w rządzie? Polacy wskazali, kto powinien stracić ministerialny stołek

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 18:59
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Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym. Polacy wskazali, kto w rządzie powinien stracić stołek. Sondaż/X.com
Ponad połowa Polaków jest zdania, że po aferze w Szpitalu Południowym powinny polecieć w rządzie głowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Ankietowani wskazali konkretnego ministra. Padło na szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym odbiła się głośnym echem. Placówka znalazła się pod lupą prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli. Rządowa koalicja ma teraz twardy orzech do zgryzienia, bo jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” Polacy są żądni politycznej krwi.

Minister zdrowia powinna odpowiedzieć za nieprawidłowości?

Ponad połowa ankietowanych, bo aż 57,5 proc. jest zdania, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powinna zostać zdymisjonowana po aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym. Innego zdania jest 18,5 proc. respondentów, a niemal 24,1 proc. badanych, czyli niemal co czwarty ankietowany nie ma w tej sprawie zdania.

Największymi orędownikami dymisji minister zdrowia są osoby młode w wieku 25-34 lata. W tej grupie respondentów poparcie dla dymisji wyraziło aż dwie trzecie badanych. Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym dymisję popiera aż 72 proc. badanych. Dymisję minister zdrowia najczęściej popierają także osoby z miast do 20 tys. mieszkańców.

Sama minister zdrowia została zapytana o możliwość swojej dymisji przez TVP Info. Sobierańska-Grenda odparła, że stara się wykonywać swoją pracę każdego dnia jak najlepiej, ale zawsze wszystkie decyzje personale są w rękach premiera.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

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Tematy: sondaższpitaleMinister Zdrowia
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