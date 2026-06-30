Sytuacja w kraju gorzej oceniana niż miesiąc wcześniej

W połowie czerwca 31 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, odmiennego zdania było 48 proc., a poglądu na ten temat nie miało 21 proc. – wynika z sondażu CBOS. Oceny sytuacji w kraju pogorszyły się w stosunku do czerwca.

Miesiąc wcześniej – w pierwszej połowie maja – 35 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 43 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 22 proc. W czerwcu odsetek oceniających sytuację jako dobrą zmniejszył się o 4 punkty procentowe w stosunku do maja, a oceniających źle wzrósł o 5 punktów.

Oceny wg orientacji politycznej

Ocena kierunku rozwoju sytuacji w kraju wiąże się przede wszystkim z orientacją polityczną i sympatiami partyjnymi. Zadowoleni z kierunku zmian w kraju są zwolennicy ugrupowań koalicyjnych: Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Wśród sympatyków opozycyjnych formacji prawicowych dominuje krytycyzm. Szczególnie duże niezadowolenie jest w elektoracie Konfederacji Korony Polskiej.

Status społeczno-ekonomiczny ma znaczenie

Zadowoleniu z kierunku zmian w kraju sprzyja wyższy status społeczno-ekonomiczny: wyższy poziom wykształcenia i dochodów per capita oraz lepsza ocena własnych warunków bytowych. Ponadto lepiej niż przeciętnie oceniają sytuację w kraju mieszkańcy dużych miast, liczących od 100 tys. do pół miliona ludności. Niezadowoleniu, obok niższego statusu społeczno-ekonomicznego, sprzyja starszy wiek. W zdecydowanej większości grup oceny złe przeważają nad dobrymi.

Przewidywania odnoszące się do ogólnej sytuacji w kraju w perspektywie najbliższego roku są minimalnie gorsze niż miesiąc temu. Odsetek osób spodziewających się pogorszenia zwiększył się z 27 proc. do 29 proc. Największa grupa pytanych - 44 proc. - uważa, że sytuacja w kraju się nie zmieni, a 18 proc. przewiduje jej poprawę.

Coraz gorsza sytuacja polityczna

W ciągu ostatniego miesiąca pogorszyła się postrzegana sytuacja polityczna. Odsetek osób oceniających ją negatywnie zwiększył się z 43 proc. do 45 proc., jednocześnie z 15 proc. do 13 proc. zmniejszył się udział respondentów deklarujących, że jest ona dobra. Tak samo jak maju 36 proc. badanych określa obecną sytuację polityczną jako „ani dobrą, ani złą”.

Gorsze niż miesiąc wcześniej są przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w Polsce. Odsetek spodziewających się jej pogorszenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrósł z 24 proc. do 26 proc. Udział optymistów pozostał na niemal takim samym poziomie - 10 proc. wobec 11 proc. w maju. Podobnie jak poprzednio 55 proc. respondentów nie przewiduje żadnych zmian w ciągu najbliższego roku.

Gospodarka stabilna

Oceny stanu gospodarki pozostają stabilne. Różnice wskazań w stosunku do maja nie przekraczają 1 punktu procentowego. 37 proc. ocenia sytuację gospodarczą jako dobrą (wzrost o 1 pkt. proc.), a 27 proc. jako złą (wzrost o 1 punkt). 32 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) określa ją jako „ani dobrą, ani złą”. Zdania nie ma 4 proc. (spadek o 1 pkt. proc.).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszył się pesymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej. Jej pogorszenia w ciągu najbliższego roku obawia się 24 proc. ankietowanych (o 3 punkty procentowe mniej niż w maju). Poprawy spodziewa się 21 proc. badanych. 47 proc. respondentów przewiduje utrzymanie status quo. Przewidywania w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w perspektywie roku są najlepsze w tym półroczu.

Poziom życia

Stabilne są oceny poziomu życia badanych i ich rodziny. W czerwcu zadowolenie w tym względzie wyraża 66 proc. ankietowanych (tyle samo co w maju), a 4 proc. deklarują, że im i ich rodzinom żyje się źle (wzrost o 1 pkt. proc.). Średni poziom życia deklaruje 29 proc. respondentów (spadek o 1 pkt. proc.).

Po zarejestrowanym w maju pogorszeniu ocen warunków materialnych gospodarstw domowych jest poprawa. Ponad dwie trzecie badanych (68 proc., o 4 punkty procentowe więcej niż poprzednio) określa je jako dobre, a 3 proc. (o 2 punkty mniej niż miesiąc wcześniej) jako złe. Średnie zadowolenie z materialnych warunków swojego gospodarstwa domowego wyraża 29 proc. (o 3 punkty mniej niż w maju). Czerwcowe oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych należą do najlepszych w historii badań CBOS od 1987 roku.

Do relatywnie najlepiej oceniających poziomu życia własnej rodziny oraz warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego należą: ludzie młodzi, mający od 18 do 24 lat, uczniowie i studenci, absolwenci wyższych uczelni, badani o wysokich dochodach per capita, pracujący w instytucjach państwowych i publicznych, a w grupach społeczno-zawodowych: kadra kierownicza i specjaliści. Zadowolenie z warunków życia częściej wyrażają mieszkańcy dużych miast niż miejscowości małych i średniej wielkości.

Minimalnie lepsze niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące poziomu życia respondentów i ich rodzin w perspektywie roku. Poprawy jakości życia spodziewa się 18 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), pogorszenia – 10 proc. (o 2 punkty procentowe mniej niż w maju). Utrzymania status quo oczekuje 61 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt. proc.).

Sytuacja materialna

W porównaniu z majem przybyło osób liczących na poprawę warunków materialnych gospodarstw domowych (wzrost z 17 proc. do 20 proc.). Pogorszenia – tak samo jak miesiąc wcześniej – obawia się 13 proc. badanych. Dwie trzecie ankietowanych (67 proc., o 2 punkty mniej niż poprzednio) nie przewiduje zmian.

Badanie zrealizowano od 11 do 21 czerwca 2026 r. na próbie liczącej 991 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał jedną z metod badania: 66,4 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 16,3 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 17,3 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.