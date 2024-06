Wzrost poparcia dla rządu i stabilny odsetek przeciwników

W maju o 2 pkt proc. wzrósł odsetek badanych deklarujących się jako zwolennicy obecnego rządu, w efekcie czego zrównał się on z odsetkiem jego przeciwników (po 37 proc.). Liczba tych drugich pozostaje stabilna od kwietnia. Deklarowana obojętność wobec rządu zmniejszyła się do 24 proc. (zmiana o 1 pkt proc.).

Jak wskazał CBOS, stosunek do obecnego gabinetu w dużej mierze różnicują poglądy polityczne. Wśród respon­dentów identyfikujących się z prawicą jest znacznie więcej jego przeciwników niż zwolenników (odpowiednio 63 proc. i 19 proc.), natomiast wśród badanych o poglądach lewicowych ponad dwie trzecie stanowią zwolennicy (68 proc.) wobec przeciwników (15 proc.).

Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości w zdecydowanej większości zaliczają się do przeciwników obecnego rządu (83 proc.), dominują oni także w elektoracie Konfederacji WiN (65 proc.). Wśród sympatyków pozostałych partii większość stanowią zwolennicy rządu: od 89 proc. w gronie wyborców Koalicji Obywatelskiej, przez 73 proc. wśród zwolenników Lewicy, do 59 proc. w elektoracie Trzeciej Drogi. Wśród zwolenników Trzeciej Drogi więcej niż co czwarta osoba (27 proc.) deklaruje obojętny stosunek do obecnego rządu i jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich partii.

O 2 pkt proc. zwiększył się udział Polaków dobrze oceniających wyniki dotychczasowej działalności urzędującego gabinetu. W maju odsetek ocen pozytywnych wyniósł 43 proc., tyle samo było ocen negatywnych (43 proc., spadek o 2 pkt proc.). Udział badanych, którzy nie mają w tej sprawie opinii, pozostał na tym samym poziomie co w kwietniu (14 proc.).

Poprawa ocen działalności rządu i polityki gospodarczej

Z badań ośrodka wynika, że niewielkiej poprawie uległy także opinie o polityce gospodarczej rządu. O 2 pkt proc. wzrósł udział badanych twierdzących, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (45 proc.). Odsetek osób niewidzących w działaniach obecnego gabinetu szans na poprawę (44 proc.) pozostał na tym samym poziomie. Co dziewiąty ankietowany nie ma zdania na ten temat (11 proc., spadek o 2 pkt proc.).

Odbiór społeczny premiera Tuska praktycznie się nie zmienił. Odsetek osób zadowolonych z tego, że stoi on na czele rządu, sięga 40 proc. (spadek o 1 pkt proc.) i pozostaje niższy od udziału niezadowolonych (48 proc.), który nie zmienił się od poprzedniego pomiaru.

Komentując wyniki, CBOS zauważa, że po dwóch miesiącach spadków, notowania rządu Donalda Tuska nieco się poprawiły, choć nie są to duże zmiany.

"Porównując oceny obecnego rządu z notowaniami poprzedniego gabinetu, należy zauważyć, że rząd Donalda Tuska ma mniej przeciwników, niż obserwowaliśmy średnio w przypadku gabinetu Mateusza Morawieckiego w ostatnim okresie jego urzędowania" - zauważa ośrodek.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode (CAPI, CATI i CAWI) na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, od 20 maja do 2 czerwca 2024 r. na próbie liczącej 1038 osób. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk