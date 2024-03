Montaż fotowoltaiki jest sposobem na pozyskanie energii słonecznej i ukłonem w stronę środowiska naturalnego. Osoby, które zdecydowały się na to rozwiązanie, powinny jednak pamiętać, że największe korzyści można czerpać z paneli, które są regularnie czyszczone. Lekceważąc ten zabieg, z biegiem czasu możemy zauważyć spadek ich sprawności. Zanieczyszczone moduły nie pracują z maksymalną efektywnością, co oznacza straty dla ich użytkowników oraz obniżenie długoterminowej opłacalności inwestycji.

Ile kosztuje mycie paneli fotowoltaicznych?

Choć czyszczenie paneli fotowoltaicznych wydaje się być dość prostym działaniem, wiele zależy od tego, w jakim miejscu się znajdują. Jeśli jest to np. dach budynku, dostęp do modułów jest utrudniony i wymaga posiadania nie tylko odpowiednich narzędzi, ale również specjalistycznej wiedzy dotyczącej wykonywania prac na wysokości. Może się zatem okazać, że aby wyczyścić panele, musimy skorzystać z profesjonalnej pomocy. W pierwszej kolejności warto upewnić się, czy nasza umowa gwarancyjna nie obejmuje serwisu. Jeśli tak, należy skontaktować się z firmą, która zajmowała się montażem. W przeciwnym razie trzeba pomyśleć o zleceniu zadania zewnętrznej firmie lub jeśli mamy taką możliwość, na samodzielnym wyczyszczeniu powierzchni.

W pierwszym przypadku musimy przygotować się na koszt od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Spora liczba firm rozlicza usługę właśnie na podstawie powierzchni, jaką zajmują moduły. Inną opcją jest rozliczenie na podstawie liczby paneli, które chcemy wyczyścić. To nie koniec. Pod uwagę bierze się również inne czynniki. Istotny jest m.in. dostęp do paneli. Jeśli są one umiejscowione na znacznej wysokości, konieczne będzie użycie specjalistycznego sprzętu, co podnosi koszt realizacji usługi. Niektórzy wykonawcy uwzględniają w wycenie także stopień zabrudzenia paneli słonecznych, a nawet źródło zabrudzeń. Przed zleceniem usługi, warto poprosić o wycenę kilka firm.

Profesjonaliści wykorzystują zwykle jeden z dwóch systemów mycia instalacji. Każdy z nich wykorzystuje inne typy technologii filtrów. Może to być system jonowo-kationowy, zapewniający czystość na poziomie 99,9 proc. lub system odwróconej osmozy, który pozwala uzyskać efekt czystości między 95 a 98 proc.

Jak czyścić panele fotowoltaiczne?

Jeśli fotowoltaika nie została zamontowana w trudno dostępnym miejscu, możemy wyczyścić ją samodzielnie. Trzeba jednak zaopatrzyć się w profesjonalne środki do czyszczenia oraz osprzęt. W tym przypadku nie warto korzystać z domowych preparatów, gdyż możemy niechcący uszkodzić powierzchnię paneli. Poza tym należy stosować się do niżej opisanych zasad.

Nie wolno myć mocno rozgrzanych paneli fotowoltaicznych , gdyż może to uszkodzić ich powierzchnię i spowodować szok termiczny.

, gdyż może to uszkodzić ich powierzchnię i spowodować szok termiczny. Do mycia należy wykorzystywać wyłącznie wodę demineralizowaną . Użycie zwykłej wody z kranu jest dużym błędem, bowiem zawiera ona minerały, które po wyschnięciu pozostawiają trudne do usunięcia smugi. Chcąc się ich pozbyć, możemy zarysować powierzchnię modułów.

. Użycie zwykłej wody z kranu jest dużym błędem, bowiem zawiera ona minerały, które po wyschnięciu pozostawiają trudne do usunięcia smugi. Chcąc się ich pozbyć, możemy zarysować powierzchnię modułów. Zanieczyszczenia trzeba usunąć miękką gąbką lub szczotką oraz specjalistycznym płynem przeznaczonym do czyszczenia paneli. Nie zaleca się stosowania myjek wysokociśnieniowych, ze względu na ryzyko uszkodzenia powierzchni.

Instalacje fotowoltaiczne najlepiej czyścić dwa razy w roku. Optymalną porą jest wiosna i jesień, gdyż można jednocześnie pozbyć się zalegających liści. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności trzeba odłączyć instalację od sieci energetycznej. Mycie najlepiej przeprowadzić we wczesnych godzinach porannych lub wieczornych.

Dlaczego warto czyścić panele fotowoltaiczne?

Regularne czyszczenie paneli jest szczególnie istotne, jeśli są one zamontowane w miejscu, gdzie ryzyko zabrudzeń jest dość duże, np. w pobliżu dróg lub pól. Dzięki temu nie doprowadzimy do akumulacji brudu. Utrzymywanie fotowoltaiki w czystości jest najlepszym sposobem na zmaksymalizowanie jej efektywności energetycznej. Oznacza to, że będzie produkować więcej energii.

Kolejną ważną korzyścią jest możliwość wydłużenia żywotności modułów. Osoby, które nie pamiętają o regularnym myciu, niestety przyczyniają się do przedwczesnego zużycia instalacji. Dbając o fotowoltaikę, w praktyce oszczędzamy na rachunkach za prąd oraz minimalizujemy konieczność przeprowadzenia nagłych napraw.