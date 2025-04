Kleszcze w natarciu. Sezon w pełni. Jak chronić się przed groźnymi chorobami?

Majówka to doskonała okazja do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu – w lesie, nad wodą czy w parkach. W tym samy okresie są aktywne również kleszcze. Choć są to niewielkie pajęczaki, niosą ze sobą poważne zagrożenia zdrowotne. Najczęściej mówi się o boreliozie, chorobie, która może uszkodzić różne funkcje organizmu, a jej diagnoza bywa trudna. Jak inne choroby przenoszą kleszcze? Jak się chronić przed chorobami? Kiedy udać się do lekarza po ugryzieniu?