Wysokie koszty opieki nad dziećmi w USA i Szwajcarii

Również w przypadku pracujących par wychowujących dwójkę dzieci, w których każdy z partnerów zarabia średnią krajową, koszty opieki w USA należą do najwyższych w grupie krajów należących do OECD. Pary takie muszą przeznaczyć na ten cel 20 proc. dochodu do dyspozycji (dane pochodzą z 2022 roku) – pisze Statista.

Również w Szwajcarii jest drogo. W obu krajach opieka nad dzieckiem to dziedzina zdominowana przez sektor prywatny, co podnosi koszty. Rodzice nie mogą liczyć tak jak w innych krajach na wsparcie państwa w postaci dotacji czy korzystania z państwowych tanich placówek.

Koszt wychowania dziecka dla par

W kategorii „para o zarobkach na poziomie średniej z dwoma dziećmi” zdecydowanie w najgorszej sytuacji są rodzice ze Szwajcarii, którzy muszą na opiekę nad swoimi pociechami, przeznaczają aż 32 proc. dochodu rozporządzalnego.

Jak wylicza Statista, kolejne w tej klasyfikacji są Nowa Zelandia (23 proc.), wspomniane USA, Kanada i Holandia

(po 19 proc.). Wychowanie dziecka jest najłatwiejsze pod tym względem w Niemczech (zaledwie 1 proc. dochodu!), Korei Południowej (3 proc.) oraz Francji (10 proc.).

Koszt wychowania dzieci przez singla/singielkę

W przypadku przeciętnie zarabiających sinlgi (singielek) pomiędzy sytuacją Amerykanów a resztą krajów OECD jest głęboka przepaść. Koszt opieki nad dzieckiem w USA to wspomniane 37 proc. Drugim krajem w tej kategorii jest Wielka Brytania, w której jest on niemalże dwa razy niższy (20 proc.). Drogo jest także w Nowej Zelandii i Czechach (17-18 proc.). Na drugim krańcu zestawienia znalazły się Niemcy (1 proc.), Korea Płd. I Kanada (5 proc.) oraz Francja (6 proc.).

Tam opieka nad dzieckiem jest tania

W kilku europejskich krajach koszt opieki nad dzieckiem stanowi tylko kilka procent rozporządzalnego dochodu. Placówki odpowiadające za opiekę nad maluchami są tam albo publiczne albo mocno dotowane przez państwo. Tanio jest m. in. w Skandynawii i niemieckojęzycznych krajach. W krajach anglosaskich rynek opieki nad dziećmi zaczął być w ostatnim czasie regulowany i subsydiowany, ale nadal rodzice z tych państw znajdują w tyle za ich odpowiednikami z innych bogatych państw.