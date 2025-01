W 2023 r. mieszkańcy Wspólnoty wysoko ocenili swoje zadowolenie z życia, średnia oceniając satysfakcję z życia na 7,3 punktu w skali od 0 (bardzo niezadowolony) do 10 (bardzo zadowolony). Jak wykazało badanie nieznacznie mniej zadowolone były kobiety, które satysfakcję ze swojego życia oceniły średnio na 7,2 pkt, czyli na poziomie o 0,1 pkt niższym niż wynosiła średnia ocena mężczyzn.

Reklama

Zadowolenie z życia w krajach UE

Spośród 27. krajów Unii Europejskiej w 15. ocena satysfakcji z życia była na poziomie lub powyżej średniej dla całej Wspólnoty. Najwyższe oceny odnotowano w Finlandii. Mieszkańcu tego chłodnego północnego kraju ocenili jakość swojego życia na 7,8 pkt. Kolejne najwyżej oceniane kraje to: Belgia, Austria, Rumunia i Słowenia (każde po 7,7 pkt) oraz Irlandia, Holandia i Polska (wszystkie trzy państwa miału ocenę na poziomie 7,6 pkt).

Wśród 12. państw w których obywatele ocenili swoje życia poniżej średniej UE, najniższą ocenę odnotowano w Bułgarii (5,9 pkt), która była jedynym krajem, gdzie średni poziom zadowolenia z życia był poniżej poziomu 6 pkt, który według założeń, oznacza granicę zadowolenia. Ocena ankietowanych powyżej tego poziomu oznacza, że są oni zadowoleni z życia, podczas gdy wskazanie poniżej 6 pkt, jak w przypadku Bułgarii, oznacza niezadowolenie.

Wśród państw które znalazły się tuż nad poziomem zadowolenia najniższe oceny odnotowano na Łotwie i w Grecji (w obu państwach po 6,9 pkt).

Wpływ wieku na zadowolenie z życia

Badanie Eurostatu potwierdza to, co wydaje się naturalne, że młodzi są bardziej zadowoleni z życia niż osoby starsze. Według ankiety Eurostatu, w 2023 r. młodsi mieszkańcy Unii Europejskiej, wieku od 16 do 29 lat, byli ogólnie bardziej zadowoleni ze swojego życia w porównaniu do osób starszych.

Na poziomie całej europejskiej wspólnoty osoby z najmłodszej badanej grupy ocenili satysfakcję ze swojego życia na 7,4 pkt., podczas gdy w grupie wiekowej 65 plus, ocena była na poziomie 6,8 pkt, a w grupie 25-64 lata na poziomie 6,7 pkt.

Jednak zasada, że młodsi ludzie są bardziej zadowoleni z życia niż starsi, nie dotyczyła wszystkich krajów UE. W Danii, Szwecji, Holandii, Luksemburgu i Finlandiiosoby w wieku 65 lat i starsze były bardziej zadowolone ze swojego życia niż młodzież.