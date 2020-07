Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty. Organizator ma obowiązek zrobić to na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

"W bazie wypoczynku znajduje się obecnie ponad 13 tys. zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty. Wciąż pojawiają się nowe zgłoszenia, dlatego liczby te cały czas się zmieniają" - powiedziała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska w przesłanym w poniedziałek nagraniu.

"Na chwilę obecną w zorganizowanych wyjazdach bierze udział prawie 435 tys. dzieci. Najchętniej uczestniczą one w wypoczynku krajowym – to blisko 280 tys. dzieci, półkoloniach – ponad 151 tys. i wyjazdach zagranicznych – niecałe 4 tys. dzieci i młodzieży" - poinformowała.

Podała, że wśród krajów najchętniej wybieranych na letni wypoczynek są: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Malta, Słowacja i Włochy. Młodzież wyjedzie również do Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Szwecji, Hiszpanii i Albanii.

Rzeczniczka przypomniała, że w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, obozy, kolonie czy półkolonie odbywają się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

"Bezpieczeństwo dzieci i opiekunów jest dla nas najważniejsze. Dlatego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowaliśmy wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Opisaliśmy w nich szczegółowe procedury, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie ryzyka zakażenia wśród uczestników, a także opiekunów" - wskazała.

Zgodnie z wytycznymi uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi. Mają to poświadczać rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Uczestnicy wypoczynku mają być przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice muszą też zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

W wytycznych znalazły się też zapisy o organizacji warunków zakwaterowania, transportu i wyżywienia.

"Rodzicom i dzieciom polecamy przygotowany przez nas +Poradnik bezpiecznego wypoczynku+. Można w nim znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące tego, o czym należy pamiętać, jak się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę podczas wakacji. Poradnik jest zamieszczony na stronie ministerstwa edukacji" - powiedziała Ostrowska.

W dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, czyli 26 czerwca, do bazy wypoczynku wpisanych było ok. 7 tys. wyjazdów i półkolonii.