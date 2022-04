W rankingu CWUR - The Center for World University Rankings - znalazło się 2000 uczelni z całego świata.

Reklama

Czołówkę zestawienia zdominowały uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, których w pierwszej dziesiątce znalazło się aż osiem. Ich wysoka pozycja nie zmienia się od początku notowań – czyli od 2012 r.

Reklama

Najlepsze uniwersytety na świecie 2022

Miejsca na podium zajęły kolejno: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Na czwartym i piątym miejscu znalazły się dwa brytyjskie uniwersytety: University of Cambridge i University of Oxford. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Princeton University, University of Chicago, Columbia University i University of Pennsylvania.

W drugiej dziesiątce - poza uczelniami ze Stanów Zjednoczonych - uplasowały się – Uniwersytet Tokijski i francuski Uniwersytet PSL (Paris Sciences & Lettres).

Polskie uczelnie - ranking 2022

Wśród polskich uczelni najwyższe - 381. miejsce - zajął Uniwersytet Jagielloński. Nieco dalej - na 402. miejscu - znalazł się Uniwersytet Warszawski. Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa uplasowała się na 590. miejscu, a Politechnika Warszawska na 711., zaś 818. miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 999. miejsce zajęła Politechnika Wrocławska.

Wśród uczelni medycznych najwyżej został oceniony Warszawski Uniwersytet Medyczny – zajął 917. miejsce. Wrocławski Uniwersytet Medyczny zajął natomiast 926. miejsce.

Najodleglejsze miejsce wśród polskich uczelni zajął Uniwersytet Rzeszowski – z pozycją numer 1867. Ten sam uniwersytet zajmuje jednak 39. pozycję z krajowym zestawieniu.

Ranking uniwersytetów CWUR jest tworzony w oparciu o osiem kryteriów: sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym, publikacje w cenionych pismach naukowych oraz najbardziej wpływowych periodykach, cytowalność, indeks Hirscha całej uczelni oraz liczbę międzynarodowych patentów.

Wyniki rankingu są dostępne TUTAJ.