Ale wojna toczy się tuż obok. I w Polsce jest coraz więcej dzieci, które takie doświadczenie wojny mają. I nie, to nie o to chodzi, żeby dzieciom pokazywać porozrywane od bomb ciała, zwłoki ludzi wyciągane z gruzów, lecz o to, by mówić tyle, ile dziecko zechce wiedzieć. Tyle, o ile prosi. Nie epatować informacjami z radia czy telewizji. Raczej to wyciszać. A najważniejsze w rozmowach o wojnie jest przytulanie, bo trzeba wiedzieć, że żeby rozmawiać o wojnie z dziećmi, trzeba dać im poczucie bezpieczeństwa. Jeśli im się je da, to uważam, że można o wszystkim z nimi rozmawiać. Pod warunkiem że dziecko jest tych tematów ciekawe. I tak właśnie z dziećmi pracuję, tak z nimi rozmawiam. Tydzień temu spędziłam cały dzień z tymi, które przez okrągły miesiąc, całe 30 dni, żyły w miastach Ukrainy , doświadczając wojny. Jedno z nich, 11-letnia Daryna, kiedy mówiła o tej traumie, cały czas się uśmiechała, choć jej oczy były potwornie smutne. Mówiła tak, jakby opowiadała filmowy horror. Nad domami przelatywały samoloty. Bardzo nisko i bardzo powoli. Najstraszniejszy był ich cień. On też zrzucał bomby na domy. A oni? Łapali się za ręce i się modlili, aby dobry Bóg ocalił ich młodziuteńkie życie. Potem jechali ponad 60 godzin. Byle dalej, byle do granicy. Bolały mięśnie, bolały kości. Ale nie płakały, nie marudziły, dzielnie zagryzały wargi, kiedy do ich uszu dobiegało przerażające wycie syren. Myślę, że to ważne, aby zaglądać do ich życia, żeby choć trochę zrozumieć tę tragedię, która im się przydarzyła i z którą będą musiały żyć.