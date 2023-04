Reklama

28 kwietnia absolwenci liceów i techników zakończą rok szkolny, a kilka dni później przystąpią do egzaminów w ramach matury 2023.

Matura 2023: Egzaminy pisemne w sesji majowej

Na pierwszy ogień pójdą obowiązkowe przedmioty, z którymi maturzyści muszą się zmierzyć na poziomie podstawowym. Już 4 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, 5 maja – z wybranego języka obcego nowożytnego, a 8 maja z matematyki. W 2023 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym jest język angielski.

Część pisemna matury 2023 będzie kontynuowana od 9 maja. Wtedy to rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta zmierzy się przynajmniej z jednym przedmiotem na tym poziomie. To warunek konieczny, by otrzymać świadectwo maturalne.

Egzaminy ustne na maturze 2023

Równolegle z egzaminami pisemnymi na poziomie rozszerzonym od 10 maja będzie odbywać się sesja ustna matury 2023. Każdy z maturzystów musi przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego.

Obie części sesji głównej matury 2023 – pisemna i ustna – zakończą się 23 maja.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 2023

Przed ogłoszeniem wyników matury 2023 Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała jeszcze sesję dodatkową. Mogą do niej przystąpić absolwenci liceów i techników, którzy z uzasadnionych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach. Sesja dodatkowa rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 19 czerwca.

Matura 2023: Kiedy i gdzie będą wyniki?

Wyniki matury 2023 – zarówno z sesji głównej jak i dodatkowej – CKE ogłosi 7 lipca. Publikacja wyników powinna nastąpić między godziną 8.00 a 10.00 na stronach Okręgowej Komisji Edukacyjnej w systemie ZIU. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora swojej szkoły indywidualny login i hasło.

7 lipca, oprócz publikacji wyników matur online, CKE przekaże także szkołom świadectwa i informacje o wynikach. W tym samym dniu technika i licea są zobowiązane do wydania ich zdającym.

Kiedy wyniki sesji poprawkowej?

Jak co roku, także w 2023, maturzyści, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych przedmiotów, będą mieli szansę, by go poprawić. W tym celu CKE przewidziała sesję poprawkową, która odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Jej wyniki zdający poznają już po dwóch tygodniach – 8września.

Matura 2023: Co trzeba zrobić, by zdać?

Przypomnijmy – aby zdać maturę 2023 absolwenci muszą podejść do dwóch egzaminów ustnych i czterech pisemnych. Obowiązkowe egzaminy ustne obejmują język polski oraz wybrany język obcy nowożytny. Z obu zdający musi uzyskać minimum 30 proc. punktów.

Obowiązkowa część pisemna matury 2023 obejmuje egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, wybranego języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Absolwenci muszą z nich uzyskać minimum 30 proc. punktów. Czwartym obowiązkowym egzaminem pisemnym jest wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje próg zdawalności – wystarczy, że absolwent do niego przystąpi, by został on zaliczony.