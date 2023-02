Matury w 2023 r. pierwotnie miały być trudniejsze. Ministerstwo Edukacji ostatecznie zdecydowało o obniżeniu wymagań dla tegorocznych maturzystów. - Nowa formuła egzaminu maturalnego wiąże się ze zmianami strukturalnymi oraz zmianami programowymi, które zaszły w szkołach kilka lat temu. Trudno, aby matura nie uwzględniała zmian programowych z zakresu treści, sposobu podchodzenia do reprezentowania przedmiotów. Najbardziej widoczne są one w języku polskim, w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań - tłumaczył Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, podczas konferencji prasowej poświęconej maturze 2023.

Uczelnie zastrzegają, że będą na bieżąco reagować na to, co się wydarzy w sprawie matur. W razie potrzeby będzie wprowadzana m.in. skala centylowa oraz dodatkowe nabory na studia. Wiele zależy od tego, czy poziom egzaminów maturalnych rzeczywiście będzie odbiegał od normy z poprzednich lat. Największe uczelnie z dystansem patrzą na zmienione zasady egzaminu dojrzałości, który może zaowocować zarówno lepszymi, jak i gorszymi niż dotychczas wynikami matur.

- Jeśli w tym roku matury okażą się dla zdających trudniejsze, to oczywiście to uwzględnimy. Najpierw w samych wynikach egzaminów, a potem w zestawieniach dotyczących tego, ile punktów należy zdobyć, żeby zostać u nas przyjętym na dany kierunek - tłumaczy Agnieszka Kapela z Biura Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej.

- W przypadku zmian warunków przeprowadzania matur progi rekrutacyjne nie będą do końca porównywalne, ale też trudno mówić o pogorszeniu możliwości rekrutacyjnych. Zwykle w poprzednich latach na jedno miejsce przypadało od dwóch do sześciu kandydatów, średnio cztery zgłoszenia na miejsce - twierdzi prof. dr hab. Bogusław Półtorak, prodziekan ds. kształcenia wrocławskiej UE.

Są też takie uczelnie, które nie zamierzają dostosowywać poziomu oczekiwań w stosunku do tegorocznych maturzystów, którzy podejdą do zmienionego egzaminu dojrzałości.

- Zależy nam na utrzymaniu wysokiego poziomu kształcenia, dlatego też nie zamierzamy obniżać poziomu, jaki muszą osiągnąć maturzyści, by dostać się na ich wymarzone kierunki, niezależnie od poziomu trudności egzaminów maturalnych. Od lat stosujemy także zasadę dotyczącą tzw. naborów uzupełniających. Progi punktowe w tych naborach, które kandydaci muszą osiągnąć, by dostać się na studia, nie ulegają zmianie. Kandydat musi więc uzyskać minimum punktów kwalifikacyjnych na dany kierunek - tłumaczy prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pewności co do zmian w zasadach rekrutacji nie ma jeszcze m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, który dopiero oczekuje na to, aż stanowisko w tej sprawie zajmie Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie czeka zaś na podjęcie przez Senat UP uchwały zatwierdzającej limit przyjęć kandydatów na wszystkie kierunki studiów, ponieważ progi punktowe gwarantujące dostanie się na wymarzone studia nie są tam ustalane odgórnie.