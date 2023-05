Sesja główna matury 2023 zbliża się powoli do końca. Egzaminy trwają jeszcze tylko do 23 maja. Potem tydzień przerwy i rozpocznie się sesja dodatkowa matury 2023. Kto może do niej przystąpić? Kiedy będą egzaminy? I kiedy poznamy ich wyniki? Wyjaśniamy.

Matura 2023: Sesja dodatkowa od 1 czerwca

Matura 2023: Szczegółowy harmonogram sesji dodatkowej

Matura 2023: Kiedy CKE ogłosi wyniki?

Matura 2023: Które egzaminy są obowiązkowe i ile punktów trzeba zdobyć? Reklama Sesja główna matury 2023 trwa do 23 maja. Wtedy kończą się zarówno egzaminy pisemne jak i ustne. Większość maturzystów będzie mogła wówczas odetchnąć z ulgą. Matura 2023: Sesja dodatkowa od 1 czerwca Reklama Wyjątkiem są osoby, które z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przystąpić do sesji głównej. Dla nich - jeśli otrzymali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - przygotowano sesję dodatkową matury 2023. Matura 2023: Szczegółowy harmonogram sesji dodatkowej Harmonogram sesji dodatkowej matury jest taki sam dla formuły 2015 i 2023. Egzaminy rozpoczynają się już 1 czerwca. Oto ich szczegółowe terminy: 1 czerwca – język polski, poziom podstawowy, godz. 9.00 2 czerwca – matematyka, poziom podstawowy, godz. 9.00 matematyka, poziom rozszerzony, godz. 14.00 5 czerwca – język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, poziom podstawowy, godz. 9.00 filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, poziom rozszerzony, godz. 14.00 6 czerwca – biologia, poziom rozszerzony, godz. 9.00 język angielski, poziom rozszerzony, godz. 14.00 7 czerwca – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony, godz. 9.00 język francuski, poziom rozszerzony, godz. 14.00 8 czerwca – Boże Ciało 9 czerwca – dzień bez egzaminów 12 czerwca – chemia, poziom rozszerzony, godz. 9.00 język niemiecki, poziom rozszerzony, godz. 14.00 13 czerwca – historia, poziom rozszerzony, godz. 9.00 historia sztuki, poziom rozszerzony, godz. 14.00 14 czerwca – geografia, poziom rozszerzony, godz. 9.00 język rosyjski, poziom rozszerzony, godz. 14.00 15 czerwca – fizyka, poziom rozszerzony, godz. 9.00 język hiszpański, poziom rozszerzony, godz. 14.00 16 czerwca – informatyka, poziom rozszerzony, godz. 9.00 język polski, język kaszubski, język łemkowski, poziom rozszerzony, godz. 14.00 19 czerwca – języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy, 9.00 języki mniejszości narodowych, język włoski, poziom rozszerzony, godz. 14.00 Matura 2023: Kiedy CKE ogłosi wyniki? Wyniki egzaminów z sesji dodatkowej matury 2023 zostaną podane razem z rezultatami z sesji głównej. Maturzyści poznają je już 7 lipca. CKE ogłosi wówczas indywidualne wyniki matur w specjalnym systemie online. Każdy maturzysta będzie miał dostęp tylko do swoich rezultatów. Również 7 lipca CKE przekaże wyniki matury 2023 do szkół, razem ze świadectwami i aneksami. W tym samym dniu szkoły mają obowiązek wydać je zdającym. Matura 2023: Które egzaminy są obowiązkowe i ile punktów trzeba zdobyć? Przypomnijmy: by zdać maturę 2023, każdy absolwent musi zmierzyć się łącznie z 6 egzaminami obowiązkowymi. O jakie dokładnie przedmioty chodzi? W formie pisemnej są to: język polski na poziomie podstawowym

matematyka na poziomie podstawowym

wybrany język obcy na poziomie podstawowym

wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta musi też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego bez określania poziomu

z wybranego języka obcego bez określania poziomu. Przypomnijmy jeszcze, że aby zaliczyć wspomniane egzaminy maturalne, trzeba uzyskać z każdego z nich minimum 30 proc. punktów. Wyjątkiem jest tylko wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W przypadku tego egzaminu wystarczy, że absolwent do niego przystąpi, by został on uznany za zaliczony. Agnieszka Kowalska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję