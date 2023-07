Reklama

We wtorek w siedzibie resortu edukacji i nauki odbyła się uroczystość podpisania pierwszych 14 umów na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). W obecności szefa MEiN Przemysława Czarnka oraz wiceminister Marzeny Machałek sygnowali je przedstawiciele beneficjentów oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Szef MEiN Przemysław Czarnek określił BCU jako "absolutną nowość w polskim w systemie oświaty i polskim szkolnictwa zawodowego".

"Coś, co jest absolutnym novum na rynku europejskim. (...) Nie chodzi o same szkoły, tylko chodzi w ogóle o szkolnictwo zawodowe, a zatem połączenie szkół zawodowych, organów prowadzących te szkoły - najczęściej samorządowców, ale nie tylko, a także branż właściwych i szczególnie ważnych dla poszczególnych regionów i wyższych szkół zawodowych, technicznych będzie dawało centra i to 120 takich centrów wielkiego, gigantycznego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce" - wyjaśnił minister.

Czarnek dodał, że projekt BCU jest realizowany z KPO. "Z programu, który został w sposób bezprawny, niezgodny z zasadami praworządności, niezgodny z traktatami europejskimi zablokowany państwu polskiemu. Ale państwo polskie nie czeka na łaskawość tych, którzy łamią praworządność w UE, tylko ze środków krajowych realizuje coś, co jest niezwykle ważne dla kolejnego etapu rozwoju, odbudowy szkolnictwa zawodowego. Na ten cel wydamy ze środków krajowych ponad 1,5 mld zł (...)" - powiedział.

Centra "zmienią oblicze polskiego kształcenia branżowego"?

Wiceszefowa MEiN Marzena Machałek oceniła, że projekt BCU będzie służyć rozwojowi polskiej gospodarki. Wyraziła nadzieję, że centra "zmienią oblicze polskiego kształcenia branżowego na lepsze, choć już dzisiaj ono ma się całkiem dobrze."

Machałek zarysowała historię przygotowań BCU. Mówiła o licznych spotkaniach z pracodawcami i samorządami.

"Dzisiaj możemy powiedzieć, że już 89 podmiotów zostało wskazanych do finansowania, a dzisiaj będzie podpisanych 14 umów" - poinformowała. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że w 2023 r. powstanie w ramach przebudowy i rozbudowy 20 nowoczesnych centrów branżowych, a w kolejnych latach - następne 100.

Wiceszefowa MEiN przypomniała, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt BCU, który zapewni ich funkcjonowanie po czasie, kiedy skończy się projekt związany z KPO. "Czyli dzisiaj realizujemy w ramach zamkniętych środków 1,4 mld zł w ramach KPO, a później będą te BCU będą miały finansowanie, współfinansowanie z dotacji i z subwencji" - powiedziała.

W komunikacie KPRM po posiedzeniu rządu poinformowano, że BCU będą prowadziły działania edukacyjne i szkoleniowe. Będą także integrować edukację z biznesem, upowszechniać innowacje i nowe technologie w danej branży.

Branżowe centra umiejętności. Jakich dziedzin dotyczą umowy?

Podpisane we wtorek umowy objęły następujące dziedziny: florystyka – Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol sp. z o.o. – 10 mln zł, obuwnictwo – powiat wadowicki – 10 mln zł, energetyka odnawialna (słoneczna) – powiat żywiecki – prawie 11,7 mln zł, elektronika – powiat jarosławski – 13 mln zł, mechatronika – gmina Wałbrzych – 16 mln zł, piekarstwo – miasto Poznań – prawie 12 mln zł, przemysł ceramiczny – powiat opoczyński – 12 mln zł, przemysł lotniczy – powiat mielecki – ponad 15,5 mln zł, mechanizacja rolnictwa – powiat kaliski – prawie 13 mln zł, eksploatacja portów i terminali lotniczych – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – 12 mln zł, elektryka – miasto Siedlce – 13 mln zł, realizacja nagrań i nagłośnień – województwo łódzkie – prawie 11 mln zł, geodezja – powiat zamojski – 10 mln zł, górnictwo – Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, KGHM – prawie 11 mln zł.

BCU mają być nową jakością w systemie kształcenia branżowego i technicznego. Będą to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni. Na wsparcie stworzenia 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł.

Z informacji przekazanych przez MEiN wynika, że do współpracy w tworzeniu centrów zaproszono ponad 100 branż: organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń, zawodowych spółek skarbu państwa oraz państwowych przedsiębiorstw. BCU będą prowadziły 4 rodzaje działalności: edukacyjno-szkoleniową, wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, innowacyjno-rozwojową i wspierającą realizację doradztwa zawodowego.

Z oferty BCU mają skorzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy i pracownicy branż. W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstać ma jedno centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub przy centrach kształcenia zawodowego. MEiN podało, że BCU będą wspierały kluczowe segmenty gospodarki.