Minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w sobotę na platformie X (d. Twitter), że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu "zwróci dofinansowanie na utworzenie kierunku +Informatyka medialna+". "Naruszenie naprawdę kuriozalne — warunkiem koniecznym przyjęcia na studia było zaświadczenie od proboszcza" - napisała szefowa MFiPR.

Forma rekrutacji z akceptem ministra Gowina

PAP zwróciła się z pytaniami w tej sprawie do toruńskiej uczelni prowadzonej przez Prowincję Warszawską Redemptorystów. "Projekt informatyki medialnej był projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w ten projekt weszła uczelnia. Otrzymaliśmy zgodę na realizację i został on oceniony bardzo wysoko. Spełniliśmy wszystkie warunki" - powiedział PAP o. dr Zdzisław Klafka. Dodał, że "ministerstwo, za czasów ministra Jarosława Gowina, to zaakceptowało".

Jak podał, zaakceptowana została także forma rekrutacji, w której było zaznaczenie, iż kandydaci zobowiązani są do złożenia pisma od proboszcza. Jak powiedział, "nie ma ono charakteru opinii moralnej, z zaznaczeniem, że osoby o innym światopoglądzie będą indywidualne traktowane".

Dotacja do zwrotu

Według niego chodzi o możliwy zwrot kwoty ponad 100 tys. zł z otrzymanych 400 tys. zł.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, prowadzona przez redemptorystów, została założona w 2001. Założycielem był redemptorysta o. Tadeusz Rydzyk, założyciel Telewizji Trwam i Radia Maryja. W 2021 r. uzyskała tytuł akademii i od tego momentu nazwa uczelni to Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

autor: Tomasz Więcławski