Dwie formuły matury 2024. Podstawowe różnice

Reklama

Egzamin maturalny w tym roku, podobnie jak w poprzednim, przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce wcześniej – tych z podstawy programowej. Wymagania egzaminacyjne to zwężony katalog wymagań, które określone są w podstawie programowej.

W tym roku obowiązywać będą dwie formuły matury, co związane jest z przeprowadzoną w 2017 roku reformą systemu oświaty i w jej konsekwencji likwidacją gimnazjów. Pierwsza z nich – Formuła 2015 – przeznaczona jest dla uczniów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Z kolei drugą – Formułę 2023 – zdawać będą uczniowie 4-letnich liceów i 5-letnich techników. To do niej przystąpi więc większość maturzystów.

Reklama

Między wspomnianymi dwiema formułami matury istnieją znaczące różnice. Dotyczą one m.in.:

zakresu materiału,

arkuszy egzaminacyjnych,

liczby zadań,

czasu trwania poszczególnych egzaminów,

punktacji,

formy przeprowadzania matury ustnej z języka polskiego.

Formuła 2015 na maturze. Kto ją zdaje?

Matura w Formule 2015 jest tzw. "starą formułą" egzaminu dojrzałości. Wymagania do niej znalazły się w wymaganiach egzaminacyjnych będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 roku. Arkusze egzaminacyjne w tej formule mają oznaczenia graficzne w kolorze pomarańczowym.

Do matury w Formule 2015 przystąpią – jak już wcześniej wspomniano – uczniowie, którzy ukończyli 3-letnie liceum ogólnokształcące (w latach 2005-2022) oraz 4-letnie technikum (w latach 2006-2022). Ponadto zdawać ją będą osoby, które ukończyły:

w roku szkolnym 2023/2024 branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum,

szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,

do roku szkolnego 2013/2014 włącznie – liceum profilowane oraz technikum uzupełniające,

włącznie – liceum profilowane oraz technikum uzupełniające, do roku szkolnego 2012/2013 włącznie – uzupełniające liceum ogólnokształcące,

włącznie – uzupełniające liceum ogólnokształcące, ponadpodstawową szkołę średnią i którzy pierwszy raz zdawali maturę w latach 2019–2022, ale nie uzyskali wówczas świadectwa dojrzałości.

Maturę w Formule 2015 zdawać mogą także osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych. Ponadto przystąpić mogą do niej wszyscy już wcześniej zdający go w tej formule i jednocześnie mający dokument potwierdzający posiadanie przez nich wykształcenia średniego lub średniego branżowego, który wydano za granicą i który nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce.

Formuła 2023 na maturze. Kogo dotyczy?

Formuła 2023 to matura, dla której wymagania określone zostały w wymaganiach egzaminacyjnych będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 roku. Arkusze egzaminacyjne w tej formule mają oznaczenia graficzne w kolorze fioletowym.

Formuła 2023 przeznaczona jest dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończyli 4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum. Ponadto zdawać ją będą osoby, które:

ukończyły w roku szkolnym 2023/2024 branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej,

ukończyły w roku szkolnym 2023/2024 szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

są absolwentami 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023,

są absolwentami ponadpodstawowych szkół średnich (wyjątek stanowią osoby, które po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskały świadectwa dojrzałości),

są absolwentami oddziałów międzynarodowych, posiadającymi dyplom IB.

Formuła 2023 przeznaczona jest też dla osób posiadających świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Ponadto maturę tę zdawać mogą wszyscy po raz pierwszy zdający ją w tej formule (lub po raz drugi, w przypadku osób, które pierwszy raz zdawały maturę w Formule 2023 w ubiegłym roku) i jednocześnie mający dokument potwierdzający posiadanie przez nich wykształcenia średniego lub średniego branżowego, który wydano za granicą i który nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce.