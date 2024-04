Matura z matematyki 2024. To musisz wiedzieć: podstawowe zasady, arkusze, punktacja

Przygotowania do egzaminów dojrzałości nabierają rozpędu. Do startu matur pozostało ok. 20 dni. Matura pisemna z matematyki na poziomie podstawowym to przedmiot obowiązkowy. Co trzeba o nim wiedzieć? Gdzie znaleźć arkusze i dodatkowe materiały do powtórek?