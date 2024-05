Matura 2024. Angielski na poziomie rozszerzonym

Dziś o godzinie 9:00 maturzyści mierzyli się z egzaminem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 150 minut i był przeprowadzany w dwóch wersjach – Formule 2023, do której przystąpiła większość uczniów - absolwentów czteroletnich liceów i pięcioletnich techników oraz w Formule 2015, przeznaczonej dla uczniów, którzy uczęszczali do gimnazjów.

Język angielski należy do najczęściej wybieranych przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym. W roku ubiegłym przystąpiło do niego 78 proc. maturzystów (ok. 182 tys. absolwentów), zaś w tym roku 69,8 proc. (ok. 183 tys. osób).

Matura 2024 z angielskiego. Jak wyglądał egzamin?

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut w obu wersjach – Formule 2023 oraz Formule 2015.

Egzamin z angielskiego ma sprawdzić przystępujące do niego osoby pod względem kompetencji językowych w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i gramatyki oraz umiejętność napisania tekstu argumentacyjnego.

W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu maturzyści dwukrotnie usłyszeli czytany tekst, a następnie musieli zaznaczyć prawidłową odpowiedź lub wpisać brakujące słowo.

Jeśli chodzi o część dotyczącą rozumienia testów, maturzyści czytali tekst, a później musieli dopasować odpowiedzi i uzupełnić luki odpowiednimi słowami na podstawie przeczytanego tekstu.

W ramach sprawdzania znajomości środków językowych i gramatyki należało rozwiązać kilka zadań dotyczących np. słowotwórstwa, parafrazowania czy przekształcania wyrazów, a także gramatyki, etc.

W ostatniej części, sprawdzającej umiejętność pisania, maturzyści musieli napisać tekst argumentacyjny o długości 200-250 wyrazów na zadany temat, odnosząc się do wszystkich punktów zawartych w poleceniu.

Matura z angielskiego, poziom rozszerzony. ARKUSZE CKE

Jak dokładnie wyglądał egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym? O godzinie 14:00 CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne. Będzie je można znaleźć w tym artykule.

Matura 2024: Język angielski, poziom rozszerzony. ODPOWIEDZI

Tuż po godzinie 14:00, gdy CKE opublikuje arkusze maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, nasi eksperci zasiądą do rozwiązywania zadań maturalnych. Propozycje rozwiązań zadań maturalnych będziemy sukcesywnie zamieszczać w tym artykule.

Strona nie odświeża się automatycznie, dlatego aby widzieć kolejne pojawiające się odpowiedzi, należy wciskać klawisz F5.