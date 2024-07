Królową nauk zdecydowanie lepiej poznają uczniowie z wielkich miast – to jeden z najważniejszych wniosków z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki.

Egzamin ósmoklasisty to trzy testy, które zdają uczniowie kończący szkołę podstawową. Wynik odpowiada za połowę punktów rekrutacyjnych do liceów i techników (reszta to punkty za świadectwo i ewentualne konkursy). W tym roku uczniowie uzyskiwali średnio 61 proc. z języka polskiego, 52 proc. z matematyki i 66 proc. z języka angielskiego (język obcy nowożytny jest do wyboru, ale na angielski decyduje się 97 proc. uczniów). Trudno powiedzieć, czy to dobre rezultaty – poziom trudności egzaminów nie jest stały, więc średni wynik nie jest miernikiem tego, czy uczniom przybywa, czy ubywa wiedzy. Wymagałoby to dodatkowych operacji statystycznych, których jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna nie prowadzi.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ