Nowe zasady dla klas I-III. Koniec z pracami domowymi?

W klasach I-III szkoły podstawowej nowelizacja rozporządzenia przewiduje znaczne ograniczenie obowiązku zadawania prac domowych. Nauczyciele nie mogą już zadawać pisemnych prac domowych ani zadań praktyczno-technicznych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. Resort edukacji podkreśla, że rozwój motoryki małej jest kluczowy na etapie wczesnoszkolnym, dlatego też te ćwiczenia pozostają obowiązkowe.

Nauczyciele mogą wystawiać za nie oceny, co ma zachęcać uczniów do regularnego ich wykonywania. Dzięki temu uczniowie zyskają więcej przestrzeni na indywidualne utrwalanie wiedzy oraz na aktywności pozaszkolne, co jest istotne dla ich ogólnego rozwoju.

Obowiązkowe prace domowe w klasach IV-VIII?

Zmiany dotknęły również uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Od teraz nauczyciele mogą zadać uczniom prace domowe, ale nie są one obowiązkowe. Co więcej, za ich wykonanie nie będą wystawiane oceny. Zamiast tego, nauczyciel po sprawdzeniu pracy domowej ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną na temat tego, co zostało wykonane poprawnie, a co wymaga poprawy. Celem tego podejścia jest ukierunkowanie uczniów na samodzielną naukę i rozwijanie umiejętności analitycznych oraz refleksyjnych.

Resort edukacji wyjaśnił, że prace domowe w klasach IV-VIII mogą obejmować dłuższe wypowiedzi pisemne, wypełnianie zeszytów ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych czy przygotowywanie projektów takich jak makiety, modele lub prezentacje multimedialne. Jednakże, decyzja o ich wykonaniu pozostaje w gestii ucznia.

Co z uczniami szkół ponadpodstawowych?

Nowe przepisy nie obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nadal będą mieli zadawane prace domowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej uzasadnia to tym, że starsi uczniowie są już w stanie samodzielnie planować swoją naukę i rozwój. W związku z tym nauczyciele mogą nadal zadawać im prace domowe i oceniać ich wykonanie.