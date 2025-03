W MEN trwają prace nad podstawą programową z WF

Podstawa programowa z wychowania fizycznego w szkołach jest przedmiotem dyskusji już od wielu miesięcy, jeśli nie lat. Ten przedmiot, który mógłby wydawać się bardzo bliski naturze dzieci i młodzieży, budzi wiele kontrowersji. Najwięcej wątpliwości jest związanych z systemem oceniania, który zdaniem wielu specjalistów, ale również i rodziców, zniechęca mniej sprawnych uczniów do udziału w lekcjach. Pomimo starań resortu o to, by „odczarować” lekcje WF, wciąż trudno o osiągnięcie pożądanego efektu. Wdrażane programy sportowe, których celem było sprzyjanie rozwojowi sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, jak dotąd nie przynosiły pożądanego efektu, a wręcz pogłębiały ten istniejący. W sposób naturalnych uczestniczyły w ich bowiem te bardziej sprawne i chętne do ruchu dzieci, a te które potrzebowały zachęty i pomocy pozostawały jeszcze bardziej w tyle. Pomimo starań sytuacja jest więc nadal taka, że problem otyłości wśród dzieci i młodzieży jest obecnie jednym z najbardziej palących, a uczniowie nadal starają się unikać lekcji wychowania fizycznego.

Wytrwałość, wytrzymałość i sytuacje trudne fizycznie - na wypadek wojny

Choć o problemach dotyczących wychowania fizycznego mówiło się od dawna i były podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie im, okazuje się, że sprawa zyskała nowy miar. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają bowiem prace nad podstawą programową z wychowania fizycznego, jednak widzianą w kontekście niespokojnej sytuacji na świecie i za naszą wschodnią granicą. Jak wskazała ministra Barbara Nowacka, kompetencje wytrzymałościowe i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych są bardzo potrzebne i nabierają obecnie szczególnego znaczenia. To skłania do postawienia większego nacisku na przygotowanie do sytuacji kryzysowych nie tylko podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa, ale również do podniesienia kompetencji fizycznych. To dlatego prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości kontynuowania prowadzonego w 2024 roku programu Edukacja z wojskiem, a także planowane są zmiany w podstawie programowej WF. Zgodnie ze wstępnym zapowiedziami, będzie na nich więcej zajęć, które będą przygotowywały młodzież do klas mundurowych i będą zawierały komponent obrony cywilnej. Oznacza to, że nacisk będzie kładziony nie tylko na kompetencje ruchowe, ale również na kompetencje wytrwałościowe, wytrzymałościowe oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych fizyczne.

Inne aspekty szkolenia uczniów - zasady alarmowania i ewakuacji

Równolegle nadal rozważane jest wprowadzenie zmian w podstawach programowych innych przedmiotów. Ważnym elementem ma się w nich stać kwestia zdrowia psychicznego i większa współpraca szkół z wojskiem. Przypomnijmy, że w ramach organizowanego przy współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej programu „Edukacja z wojskiem” odbyły się szkolenia dla uczniów, które były prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego. Obejmowały one zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz spotkania z weteranami. Szkoły mogły zgłaszać udział w programie za pośrednictwem samorządów. Był on realizowany w całej Polsce, a możliwość zgłoszenia szkół do udziały miały wszystkie gminy. Podstawowym celem tych działań było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia obejmowały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Zajęcia organizowane w ramach programu odbywały się w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych