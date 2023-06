Przez wiele lat informatyka była w czołówce zawodów oferujących najwyższe wynagrodzenia , a rynek pracy dla informatyków był bardzo chłonny. Obecnie ta tendencja się powoli zmienia, a pracownicy działów IT tracą pracę w związku z wdrożeniem do coraz powszechniejszego użycia sztucznej inteligencji reprezentowanej między innymi przez chatGPT.

Inżynieria środowiska to kolejny multidyscyplinarny kierunek studiów i to w dodatku jeden z trudniejszych . W czasie nauki słuchacze zmierzą się z takimi przedmiotami ścisłymi jak geometria wykreślna, matematyka, fizyka, chemia, czy informatyka.

Obecnie informatycy we współpracy z inżynierami biomedycznymi tworzą narzędzia między innymi do komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej i terapii pacjentów, a także metodami tworzenia i obsługiwania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie systemem opieki zdrowotnej.

Kryptologia najczęściej kojarzy się ze złamaniem przez polskich matematyków kodu niemieckiej Enigmy w czasie II wojny światowej. I słusznie, gdyż ta dziedzina nauki odpowiada za zabezpieczanie przekazywanych informacji, w taki sposób by osoby niepowołane do tego, nie miały do nich dostępu. Cyberbezpieczeństwo jak powszechnie wiadomo to wszelkie działania służące do ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem.