„If You Had My Love”, „Let’s Get Loud”, „Jenny from the Block” i wiele, wiele innych. Szacuje się, że amerykańska piosenkarka Jennifer Lopez, która wylansowała wspomniane hity, sprzedała w sumie ok. 75 mln egzemplarzy swoich płyt. Muzyczna kariera tej tancerki, aktorki, projektantki mody trwa od ćwierćwiecza. Teraz jej notowania mogą spaść na łeb na szyję. W mediach społecznościowych rozeszła się informacja, że J.Lo nie jest tym głosem, za który się podaje.

A wszystko za sprawą internetowych zwierzeń Natashy Ramos na TikToku. Piosenkarka zdobyła się na brawurowe wyznanie: „To ja jestem głosem z «Jenny from the Block»”. A w następnym filmiku tylko dorzuciła, że to ona śpiewała „I’m Glad”, „The One”, „Loving You” i „Baby I Love U”.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ