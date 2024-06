Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

"Chcemy, by było to muzeum jak najbardziej nasze, wspólne. Przygotowaliśmy taki program otwarcia, w którym będzie jak najwięcej artystów i artystek, a z drugiej strony - jak najwięcej publiczności. Jest wiele oczekiwań, pragnień i marzeń dotyczących muzeum i chcemy, by były one spełnione. Sprzyja temu fakt, że otworzymy muzeum jeszcze bez kolekcji" - powiedziała we wtorek dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Joanna Mytkowska podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono stan prac budowalnych i wykończeniowych nowej siedziby muzeum oraz zaprezentowano program związany z otwarciem placówki.

"Na otwarciu przedstawimy kilka prac, żeby można było zobaczyć, jakie relacje można zbudować z tą przepiękną architekturą, którą już wkrótce będą mogli państwo sami ocenić. To są bardzo wysublimowane przestrzenie, w których dzieła sztuki będą prezentowały się naprawdę wyjątkowo. Zamontujemy kilka wielkoskalowych prac. Są to prace artystek" - wskazała.

Wśród nich będzie m.in. "Przyjaźń" Aliny Szapocznikow. Rzeźba powstała w ramach konkursu na pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej dla Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (1953).

Prace artystów na otwarcie

"Pierwotnie była ona wyrzeźbiona dla Pałacu Kultury, a teraz, z naszego hallu będzie na pałac spoglądać i będzie pewnie stałym elementem muzeum. W tym duchu wielkich klasyczek polskiej sztuki pokażemy także prace Magdaleny Abakanowicz czy Moniki Sosnowskiej" - wskazała Mytkowska.

"+Sercem+ artystycznym otwarcia muzeum będą interwencje artystyczne. Została zaproszona bardzo duża grupa artystów, by specjalnie na tą okazję przygotować performansy, działania i koncerty zgodne z duchem swojej twórczości" - podsumowała dyrektor.

Finalizacja budowy nowego muzeum

"Jesteśmy na ostatniej prostej przed końcem budowy i oddaniem muzeum publiczności. Nasz budynek jest niemal ukończony. Trwają ostatnie prace budowlane i wykończeniowe. Jesteśmy na etapie montażu drzwi, są już gotowe łazienki. Działa już wentylacja, ogrzewanie i instalacja elektryczna. Montujemy oświetlenie. - powiedział zastępca dyrektorki MSN ds. inwestycji Mikołaj Mundzik.

"Trwa proces formalnego odbioru technicznego budynku od generalnego wykonawcy - firmy Warbud. To długotrwały proces, pomieszczeń, instalacji i systemów jest bardzo dużo. Końcowy odbiór budynku nastąpi pod koniec sierpnia. Wtedy też planujemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Równolegle trwa proces wyposażania i meblowania budynku. Zaczynamy od części podziemnej, naszych magazynów i archiwów. Chcemy, by sztuka weszła do muzeum jako pierwsza, a dopiero później, za nią weszli pracownicy" - wyjaśnił.

"Z zewnątrz budynek jest już wykończony. Posadziliśmy 11 dużych drzew. Wszystkie zakwitły i przyjęły się" - dodał.

"Zamierzamy jak najbardziej otworzyć muzeum na publiczność. Na parterze biją dwa "serca" budynku - klatka schodowa i audytorium, w którym będziemy się otwierać na wspólnoty, grupy artystyczne. Pierwszą częścią jest pilotażowy program +Muzeum wspólne - narada artystów i artystek+ przygotowany przez kuratora Jakuba Depczyńskiego wraz z artystą i niezależnym badaczem, Michałem Laskowskim" - powiedziała kierowniczka działu programowego MSN, Natalia Sielewicz.

"To program skierowany do warszawskich twórców i twórczyń, w którym chcemy zadać pytanie o ich potrzeby, sytuację ekonomiczną i artystyczną lokalnego środowiska twórczego oraz o status. Przy muzeum będzie działać specjalnie powołana rada społeczna, nadając kierunek i planując różne wydarzenia" - wskazała. Sielewicz i podkreśliła, że istotną częścią muzeum będzie tzw. galeria A.

Historia Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) w Warszawie to muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie założone w 2005 r. W latach 2005-2022 było instytucją kultury współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miasto Warszawa. Od 2023 r. jest samorządową instytucją kultury prowadzona przez miasto Warszawa.

Budynek MSN w Warszawie znajduje się przy Placu Defilad. Ma ok. 20 tys. mkw. powierzchni, w tym ponad cztery tys. mkw. przestrzeni ekspozycyjnych. Mieszczą się one na pierwszym i drugim piętrze, gdzie zaprojektowano pomieszczenia z panoramicznymi oknami, wychodzącymi na ulicę Marszałkowską i południową część placu Defilad.

"Nowy budynek MSN będzie miejscem otwartym i dostępnym dla każdego, miejscem spotkań integrujących różne inicjatywy, instytucje kultury, NGO-sy oraz środowiska twórcze. Położony w nowym centrum, w sercu miasta, na przecięciu wielu ścieżek miejskich, zaoferuje też swojej publiczności wiele sposobów spędzania wolnego czasu: od zwiedzania wystaw przez udział w zajęciach dla dzieci i dorosłych po poznawanie archiwów współczesnych artystek i artystów" - informuje muzeum.(PAP)

Maciej Replewicz