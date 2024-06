Kolbe i rodzina Ulmów wrócą do Muzeum II Wojny Światowej? Jest decyzja

Dyrekcja muzeum, którą od kwietnia zarządza prof. Rafał Wnuk, poinformowała we wtorek o planowanych i wprowadzonych zmianach w wystawie głównej, która ma powrócić do stanu z 2017 r. Oznaczało to m.in. usunięcie z wystawy portretu o. Maksymiliana Kolbego, a także wielkoformatowej fotografii rodziny Ulmów. W piątek w Gdańsku i Warszawie odbyły się protesty przeciwko wprowadzonym zmianom. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób.