Jak przypomniano na stronie internetowej MKiDN, "Karolina Rozwód jest doświadczoną menadżerką kultury". "Była zaangażowana m.in. w tworzenie Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego, powstanie Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz projekt Lublin-Lwów Miasta Filmowe. Od 2012 roku zorganizowała blisko 3000 wydarzeń kulturalnych, była producentką kilkunastu spektakli i koncertów, a także wielu wydawnictw płytowych i książkowych" - podano.

Kim jest nowa dyrektorka PISF-u Karolina Rozwód?

Od 2019 roku Karolina Rozwód "organizowała Festiwal Danuty Szaflarskiej +Sleboda/Danutka+ współpracując z Michałem Merczyńskim". "W latach 2011-2023 pełniła funkcję dyrektora Teatru Starego w Lublinie, gdzie prowadziła jedno z najstarszych w Polsce kin studyjnych 'Kino Staromiejskie'. Wprowadziła do instytucji program filmowy i zorganizowała ponad 100 spotkań z ludźmi kina. W latach 2005-2006 zajmowała się promocją polskiego kina za granicą, koprodukcjami międzynarodowymi, międzynarodowymi kontaktami instytucjonalnymi oraz edukacją filmową w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej" - czytamy.

W kwietniu ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał z funkcji dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego. Na jego miejsce p.o. dyrektora powołał Kamilę Dorbach. Wyjaśniając powody odwołania Śmigulskiego, Sienkiewicz wspomniał o "nierzetelnym rozliczaniu środków".

22 maja do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zostało złożone zawiadomienie w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez b. dyrektora PISF. Dotyczyło podejrzenia niezgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych na prywatne cele, m.in. poprzez "opłacanie prywatnych spraw sądowych, zakup alkoholu, nieudokumentowanych usług gastronomicznych, nienależycie udokumentowanych wyjazdów zagranicznych, zakupu upominków, perfum, kosmetyków oraz odzieży, a także wizyt w klubach nocnych".

28 maja 2024 r. zostało złożone kolejne zawiadomienie, do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Śmigulskiego. Zawiadomienie dotyczy m.in. próby wyłudzenia pieniędzy z tytułu fikcyjnej delegacji, a także nienależytego i niezgodnego z regulaminem przyznawania nagród i premii.

W czerwcu PISF poinformował o złożeniu zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji oraz zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o niewykonaniu zaleceń Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zwrotu środków publicznych do MKiDN i wyrządzonej w ten sposób Instytutowi szkody w postaci obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.