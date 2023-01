Reklama

Mark Clampin, kierujący w NASA działem astrofizyki, przyznał, że nadał już teleskopowi roboczą nazwę – Habitable Worlds Observatory, czyli Obserwatorium Światów Nadających się do Zamieszkania. Według Clampina HWO, w przeciwieństwie do JWST, będzie można serwisować i modernizować, co pozwoli działać mu przez dziesięciolecia.

Powrót do Programu Wielkich Obserwatoriów

HWO nie jest pierwszy w kolejności. Zanim rozpoczną się nad nim prace, na warsztacie naukowców znajdzie się inne urządzenie – Nancy Grace Roman Observatory. Jego celem jest obserwacja egzoplanet i ciemnej energii. Agencja planuje uruchomić Nancy do 2027 roku.

Jeśli chodzi o HWO, naukowcy wzięli sobie do serca postulaty z raportu z 2021 roku, podsumowującego działalność NASA. Wynikało z niego wyraźnie, że oczekiwanie społeczności wobec agencji, to powrót do Programu Wielkich Obserwatoriów, dzięki któremu w latach 90. został uruchomiony m.in. Teleskop Hubble’a. Następca Hubble’a – jak wynika z raportu – powinien być w stanie wykryć oznaki życia na 25 najbliższych Ziemi egzoplanetach.

Program Dojrzałości Technologicznej Teleskopów

Doświadczenie z teleskopem JWST, który opierał się na nie w pełni przetestowanych technologiach, skłoniło naukowców z NASA, żeby w przypadku HWO wykorzystać narzędzia już opracowane bądź będące w fazie rozwoju. Dzięki temu mają nadzieję uniknąć opóźnień, jakie wyniknęły podczas prac nad JWST. Specjalnie dla nowego projektu zostanie stworzony Observatories Technology Maturation Program (GOMaP) – Program Dojrzałości Technologicznej Teleskopów, który pozwoli rozwijać technologie na potrzeby pracy nad HWO.

W przeciwieństwie do teleskopu Hubble’a, który był serwisowany przez astronautów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej, co generowało ogromne koszty, HWO będzie naprawiany przez roboty. W tej kwestii NASA skorzysta z usług prywatnych firm, specjalizujących się w tej tematyce.

Potrzebna hojność

W roku 2023 rząd USA planuje przeznaczyć na badania astrofizyczne 1,51 miliarda dolarów. To o 4 proc. mniej niż w zeszłym roku. NASA chce dofinansowywać się przy pomocy mniejszych grantów na rozwój technologii, jednak żeby uruchomić projekt HWO, potrzebne jest dużo większe finansowanie. Przed naukowcami stoi wyzwanie przekonania Kongresu, że plan poszukiwania życia na innych planetach zasługuje na hojność. Bez niej HWO pozostanie jedynie marzeniem.