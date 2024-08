Kłopoty Boeinga w kosmosie

Kapsuła Starliner Boeinga, od momentu startu 5 czerwca, zmagała się z licznymi usterkami, w tym awariami silników służących kapsule do manewrowania w przestrzeni kosmicznej i wyciekami helu. To stawia pod znakiem zapytania jej zdolność do ukończenia załogowej misji i bezpiecznego powrotu na Ziemię.

Testy NASA mające na celu sprawdzenie przydatności Starlinera do lotów kosmicznych zakończą się „nie wcześniej niż w sobotę 24 sierpnia” – poinformowała agencja kosmiczna w oświadczeniu opublikowanym w czwartek na swojej stronie internetowej.

Dwoje astronautów na przymusowych "wakacjach"

Astronauci Barry „Butch” Wilmore i Sunita „Suni” Williams przybyli na stację kosmiczną 6 czerwca i spodziewano się, że wrócą po mniej więcej siedmiu dniach.

Problemy z kapsułą Boeinga spowodowały, że 14 sierpnia NASA poinformowała, że potrzeba co najmniej kolejnego tygodnia, aby ustalić, jak długo jeszcze dwójka amerykańskich astronautów pozostanie na Międzynarodowej Stacji Kosmiczne.

W oczekiwaniu na decyzję NASA

Ken Bowersox, zastępca administratora NASA, powiedział na konferencji prasowej w środę, że agencja przeprowadza dokładniejsze analizy bezpieczeństwa lotu powrotnego i spodziewa się podjąć ostateczną decyzję pod koniec bieżącego tygodnia lub po 26 sierpnia. „Wiem, że każdy chciałby znać datę” – powiedział. „Mamy kilka roboczych dat, ale wiem, że musimy zachować tę elastyczność”.

Pomoc od SpaceX

NASA poinformowała w zeszłym tygodniu, że współpracuje z firmą SpaceX Elona Muska w celu opracowania planu powrotu dwojga astronautów na Ziemię w lutym 2025 roku, na wypadek gdyby nie mogli podróżować uszkodzoną kapsułą Boeinga. Amerykańska agencja kosmiczna podała, że ​ ze względu na ilość zasobów dostępnych dla Starlinera, decyzję w sprawie powrotu należy podjąć do ostatniego tygodnia sierpnia.

Joe Acaba, główny astronauta w Johnson Space Center, powiedział, że NASA na bieżąco informowała Williams i Wilmore'a o sytuacji i swoich decyzjach. „Pytam ich o opinię, ale kiedy z nimi rozmawiam, polegają na nas na Ziemi, żebyśmy przeanalizowali dane i podjęli decyzję” – powiedział na konferencji prasowej. „Zrobią to, o co ich poprosimy, a to jest ich zadanie jako astronautów.”