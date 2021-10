Eksperyment Levitta potwierdza znany w ekonomii oraz psychologii efekt negatywnego nastawienia do zmian (status quo bias). Jest on konsekwencją faktu, że dla większości ludzi strata jest dotkliwsza niż potencjalny zysk. To, co jest nowe w tym badaniu, to pokazanie, że przełamanie niechęci do zmian prowadzi do lepszego samopoczucia, szczególnie gdy mowa o rozwikłaniu istotnych dylematów.