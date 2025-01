Jak wprowadzić program Szczęście w życie?

Naukowcy twierdzą, że wystarczy zmienić część naszych nawyków, aby wprowadzić go więcej do naszego codziennego życia. Oto nasze najważniejsze wskazówki, jak szczęśliwie spędzić 2025 rok.

Im masz więcej lat, tym bardziej ceń sobie przyjaźń

Przyjaźń daje korzyści osobom w każdym wieku. Jednak największe znaczenie ma dla osób starszych, tym bardziej że z przyczyn naturalnych ich sieci kontaktów społecznych wygasają. Badania pokazują, że dobrym pomysłem jest pozostanie otwartym na nowe przyjaźnie, ponieważ dają nam one nieco inne korzyści niż nasze relacje z rodziną. Przyjaźnie są dobrowolnymi, nieobowiązkowymi związkami, które mogą rozpocząć się lub zakończyć w dowolnym momencie. Są zwykle bardziej zabawne i generują mniej trudności niż relacje rodzinne.

Wysiłek włożony w utrzymanie dobrych przyjaźni w miarę starzenia się jest tego wart, ponieważ korzyści wykraczają poza samą poprawę samopoczucia psychicznego. Rozmowa z innymi ludźmi poprawia również nasze funkcjonowanie poznawcze i zdrowie fizyczne. W rzeczywistości badania konsekwentnie sugerują, że przyjaźń jest tak samo ważna jako więzi rodzinne w przewidywaniu dobrostanu w wieku dorosłym i starszym.

Praktykuj "wspólne szczęście"

Współodczuwanie czyjegoś szczęścia jest niedocenionym aspektem dobrych relacji i może być tak samo ważny jak współczucie dla utrzymania przyjaźni. Liczne badania sugerują, że entuzjastyczne przyjęcie dobrych wiadomości do przyjaciela, zadawanie pytań na o nie jest podstawą bycia dobrym przyjacielem. Reagując zbyt pasywnie albo aktywnie bagatelizując sukces swojego przyjaciela, ryzykujesz zniszczenie związku.

Wolontariat

Robienie czegoś ważnego dla innych uszczęśliwia. Badania wykazały, że wolontariat może nawet pomóc w takich stanach jak przewlekły ból i depresja. Potwierdza to badanie z 2002 roku: wolontariusze przydzieleni do pomocy innym osobom zmagającym się z przewlekłym bólem zauważyli, że intensywność odczuwanego przez nich bólu spadła w tym czasie.

Inne badania wykazały, że dbanie o zwierzęta może poprawić nasze zdrowie. Równie pomocne może być zajmowanie się roślinami doniczkowymi, które może pomóc nam się rozwijać, zwłaszcza w starszym wieku.

Zbadaj swoje drzewo genealogiczne

Badania sugerują, że angażowanie się w poszukiwanie swoich korzeni może przynieść głębokie korzyści psychologiczne. Na przykład historie rodzinne o pokonywaniu przeciwności losu mogą być wzmacniające, gdy są przekazywane nowemu pokoleniu.

Susan M. Moore, emerytowana profesor psychologii na Swinburne University of Technology w Melbourne odkryła, że ludzie, którzy wiedzą więcej o historii swojej rodziny, mają wyższy poziom satysfakcji i dobrego samopoczucia. Angażowanie się w zbadanie swojego drzewa genealogicznego może prowadzić do poczucia, że mają większą kontrolę nad swoim życiem, a także głębsze zrozumienie swojego miejsca w świecie.

Lista wdzięczności

Liczenie błogosławieństw to rada stara jak świat, ale niezwykle skuteczna. Okazuje się, że wymienienie trzech dobrych rzeczy, które nam się przydarzyły w ciągu dnia, może pomóc poprawić nasz nastrój. Niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie zmieniające życie, takie jak zdanie ważnego egzaminu lub urodzenie się dziecka, czy coś pozornie nieistotnego, jak wpadnięcie na starego przyjaciela lub cieszenie się pięknym światłem wczesnym wieczorem podczas spaceru. Istnieje coraz więcej badań, które pokazują pozytywny wpływ list wdzięczności na nasze samopoczucie.

Ciesz się z przyszłych przyjemności

Czy oczekiwanie zabawy może być równie satysfakcjonujące jak sama aktywność? W jednym z eksperymentów naukowcy wytrenowali niektóre szczury, aby czekały na nagrody. Grupa kontrolna otrzymywała ją natychmiast. Na kolejnym etapie badania oceniając szczury pod kątem optymizmu, odkryli, że te, które zostały wyszkolone, aby czekać na nagrodę, były bardziej optymistyczne.

Naukowcy spekulują, że może to działać również u ludzi. Rutynowo przewidując przyjemne czynności lub wydarzenia, możemy przeprogramować nasze mózgi, aby na bardziej optymistyczne „fale”.

Nie rób nic

A teraz czeka cię niespodzianka. Nie zastanawiaj się, czy jesteś dostatecznie szczęśliwy. Badania sugerują, że zbytnie martwienie się tym może w rzeczywistości być przeszkodą w jego odczuwaniu. Inaczej mówiąc zamartwianie się, że czegoś masz za mało, albo czegoś za dużo, albo że w ogóle życie jest nie takie, prowadzi do jeszcze większej frustracji i poczucia braku szczęścia. Czyli warto cieszyć się z tego co się ma.

Na co działa, a na co nie działa kofeina

Na jednych kofeina działa, na innych nie. To fakt, o którym rzadko się mówi. Osoby szczególnie wrażliwe mogą odczuć negatywne skutki jej spożycia, jak kołatanie serca, czy niepokój. Ponieważ kofeina szybko wchłaniana do krwiobiegu, po czym konkuruje w mózgu z adenozyną, substancją chemiczną, która sprawia, że czujemy się zmęczeni. To w konsekwencji może prowadzić do bezsenności. Niewyspany człowiek raczej nie tryska dobrym humorem, nawet jeśli przeczyta o zbawiennym wpływie kofeiny na zapobieganie niektórym rodzajom raka, chorobom serca, czy depresji.

Dlatego naukowcy zalecają wypicie ostatniej kawy na około 9 godzin przed snem i ograniczenie ilości kofeiny do 2-3 filiżanek dziennie. W ten sposób unikniemy problemów ze snem, bólów głowy, nudności i niepokoju.