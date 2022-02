Czy za 10 lat będziesz bardziej czy mniej szczęśliwy niż dzisiaj? – pyta autor. Większość jego studentów odpowiada, że „tak”. Znacznie mniej optymistycznie postrzegają jednak swoją starość.

Dane pokazują jednak coś zupełnie przeciwnego: ludzie stają się coraz mniej szczęśliwi z wiekiem i wchodzeniem w młodą dorosłość i wiek średni, a ich samopoczucie osiąga dołek w okolicach 50-tki. W połowie następnej dekady życia trend zaczyna się odwracać. Dzieje się coś dziwnego – seniorzy dzielą się na dwie wyraźnie różniące się grupy – pierwsza jest szczęśliwa, podczas gdy druga wręcz przeciwnie. Dlaczego i co zrobić, by znaleźć się w pierwszej?

Dopiero w podeszłym wieku wiele osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest podejmowanie dobrych finansowych decyzji we wcześniejszych dekadach życia. Te, które planowały z wyprzedzeniem i oszczędzały, częściej niż pozostałe żyją komfortowo. Prawidłowość ta zdaniem Brooksa odnosi się nie tylko do finansów osobistych, ale również szczęścia.

7 kroków do szczęśliwej starości

Autorzy Harvard Study of Adult Development śledzą stan zdrowia i dobrostan badanych na przestrzeni całego ich życia. Wyodrębnili na podstawie badania dwie skrajne kategorie seniorów: „szczęśliwych zdrowych” i „smutnych schorowanych” – osoby z pierwszej charakteryzowały się ponadprzeciętnym stanem zdrowia i zadowoleniem z życia, podczas gdy przedstawiciele drugiej przeciwnie.

Okazuje się, że „szczęśliwi zdrowi” akumulowali w czasie swojej młodości określone zasoby i posiadali określone korzystne nawyki. Niektóre czynniki takie jak środowisko, w którym dorastali albo podatność na kliniczną depresję są poza naszą kontrolą. Na inne mamy jednak w pewnym stopniu wpływ. Badanie przeprowadzone na Harvardzie daje nam 7 rad, które powinniśmy zastosować, żeby mieć szczęśliwą starość:

Nie pal. Jeśli już wciągasz toksyczne dymki, to za wszelką cenę musisz rzucić. Im wcześniej zaczniesz proces rzucania, tym większe szanse, że się uda;

Kontroluj, ile alkoholu spożywasz. Badanie Harvarda wskazuje na silną korelację pomiędzy uzależnieniem od papierosów i nadużywaniem alkoholu, ale również inne badania pokazują, że nadmierne picie prowadzi do nieszczęśliwej starości w chorobie;

Zatroszcz się o właściwą masę ciała. Kluczem do uniknięcia nadwagi jest dieta oparta o warzywa i owoce oraz unikanie efektu jo-jo i restrykcyjnych strategii żywieniowych, które niewiele osób jest w stanie konsekwentnie realizować przez długi czas;

Ruszaj się. Codziennie. Prawdopodobnie najbardziej skuteczną formą całożyciowego treningu będą codziennie spacery;

Wypracuj mechanizmy radzenia sobie z przeciwnościami losu. Jeżeli w młodości nauczymy się radzić sobie ze stresem i rozwiązywaniem skomplikowanych problemów, to będziemy mieli też konieczne umiejętności w podeszłym wieku. Chodzi o świadomą pracę (na przykład w zakresie duchowości czy psychoterapii) w celu uniknięcia nadmiernej ruminacji, niezdrowych reakcji emocjonalnych oraz zachowań unikających;

Ucz się przez całe życie. Umysłowa aktywność w młodości przekłada się na sprawność umysłową na starość;

Zadbaj o trwałe relacje. Dla większości osób będzie to małżeństwo, ale relacje z przyjaciółmi, rodziną czy partnerami również są istotne. Ważne osoby są dla nas wsparciem i kimś, kto towarzyszy nam na naszej drodze wzrostu.

Autorzy badania wskazują też na najważniejszy punkt z listy: budowanie zdrowych relacji.

Namawiają nas do zrobienia przeglądu wspomnianych 7 obszarów życia po to by skierować swoje życie we właściwym kierunku.